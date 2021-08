SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met AB Vakwerk uit Sneek!

"Maak werk van jouw toekomst! Bij AB Vakwerk geloven wij in jouw capaciteiten en krijg je alle kans om je als medewerker te blijven ontwikkelen en aan de slag te gaan in een fijne baan. Dat kan in je eigen vakgebied zijn, maar als je liever overstapt naar een andere sector zorgen we dat je dáár de vakkennis voor ontwikkelt. We hebben diverse vakscholen waar jij de benodigde kennis verkrijgt waarna je bij leuke werkgevers in de agrarische sector, de grond-, weg- en waterbouw, reguliere bouw, industrie, techniek en de groensector aan de slag kan. Want voor vakbekwaam en enthousiast personeel hebben wij genoeg contacten om jou de baan en zekerheid te bieden die je nodig bent.

Als werkgever in Noord-Nederland zorgen wij er als AB Vakwerk samen met jou voor dat jij met jouw talent helemaal tot je recht komt! AB Vakwerk, voor vakmensen die vooruit willen."

