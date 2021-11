AB Vakwerk neemt ATO bedrijfsopleidingen over

FRYSLAN - AB Vakwerk neemt ATO Bedrijfsopleidingen uit Leeuwarden over. De overname is onderdeel van de in 2019 ingezette koerswijziging van AB Vakwerk naar detacheerder en opleider in de flexibele arbeidsmarkt.

Algemeen directeur Marco Meijer : “Met de overname van ATO spelen we in op de veranderende arbeidsmarkt en meer specifiek de toenemende schaarste aan goede vakkrachten.”

Verleiden met versnelde om- en bijscholing

Er is een toenemend tekort aan échte vakwerkers die graag met handen en machines aan het werk zijn. In combinatie met de toenemende vergrijzing resulteert dat in veel banenkrapte in de verschillende sectoren van AB Vakwerk. Doordat de arbeidsmarkt verandert, zijn we sinds 2019 meer gaan inzetten op het opleiden van mensen”, vertelt Meijer.

“Met het zelf opleiden van medewerkers zijn we in staat om beter aan de vraag van zowel de klant als de medewerker te voldoen. Het helpt ons in het creëren van de juiste match met gerichte bij- of omscholing”

Met ATO kunnen we dat realiseren en denken we een stuk van die problematiek op te kunnen lossen. ATO helpt ons sneller om praktisch opleiden aan te bieden die onze klanten en medewerkers nodig hebben.”

Van interview tot overname

De overname van ATO Bedrijfsopleidingen ontstond twee jaar geleden, nadat de directie de nieuwe strategie naar buiten bracht om meer praktische opleidingen te willen gaan aanbieden. “Met de huidige eigenaar van ATO is gesproken over een samenwerking; wij waren ook klant van ATO. Dat resulteerde uiteindelijk in de overname”, aldus Meijer. Medewerkers en leerlingen van ATO zullen weinig van de overname merken. “ATO blijft ATO, voor de medewerkers verandert er praktisch niets en het merk blijft hetzelfde. “Ons doel is om met ATO fors meer opleidingen te gaan ontwikkelen.

Johan Folkertsma, eigenaar van ATO:” ATO is in 20 jaar tijd uitgegroeid tot één van de belangrijke spelers in Noord-Nederland in praktische opleidingen voor het MKB. Met de overname door AB Vakwerk kunnen we meer investeren in de groei van ons bedrijf, waaronder ook een nieuwe vestiging van ATO in Noord-Holland dat aankomende januari opent.”

De arbeidsmarkt vraagt om tijdig anticiperen

Met elf vestigingen verspreid over Noord-Nederland en een omzet van 95 miljoen euro per jaar is AB Vakwerk een grote speler op het gebied van detacheren en opleiden. De omzet van ATO is een stuk lager, maar het bedrijf leidt wel zo’n 5000 leerlingen per jaar op en heeft een prachtig businessmodel wat precies past in de koers van AB Vakwerk. De keuze om ATO over te nemen is dan ook niet vanuit financieel oogpunt. “Met ATO vergroten we ons opleidingsaanbod en kunnen we zogezegd beter anticiperen op een veranderende arbeidsmarkt.” De algemeen directeur van AB Vakwerk sluit niet uit dat er in de toekomst meer samenwerkingen volgen of bedrijven worden overgenomen. “We kijken goed naar wat bij ons past. We zijn ambitieus, maar met een duidelijk doel: mensen helpen aan een baan die goed bij hun past.”