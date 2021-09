AB Texel Group: “Wij investeren graag in het werkplezier van onze collega’s!”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met AB Texel Group.

AB Texel Group is gespecialiseerd in het vervoer van aardappelen en andere agrarische producten, meel, veevoer, (vloeibare) zuivel en gekoelde foodproducten. Onze wagens rijden door grote delen van Europa en we hebben vestigingen in Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk. Bij AB Texel Group werken bijna 2000 collega's, maar het voelt niet als een groot bedrijf. De lijnen zijn kort, we schakelen snel en gaan op een laagdrempelige manier met elkaar om.

Onze collega's kunnen alleen optimaal presteren als zij over het juiste materieel beschikken. Daarom heeft AB een modern wagenpark en ander materieel dat is voorzien van de nieuwste technieken. We willen óók dat onze collega’s het bij ons naar hun zin hebben. Daarom investeren wij graag in werkplezier. Hiervoor zijn wij verschillende initiatieven gestart zoals het AB Café en AB Fit. Tevens bieden wij diverse opleidingen aan via onze eigen Academy AB Move on.

Onze organisatie groeit! Daarom kunnen we nog wel wat extra collega’s gebruiken, die wij hopelijk tijdens het Werkfestival ontmoeten!

