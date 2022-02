Aart Schoenmaker interim-directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân

Hiermee is hij tevens de nieuwe interim-directeur van GGD Fryslân. Hij is de tijdelijke opvolger van Margreet de Graaf, die per 1 april afscheid neemt. Aart Schoenmaker was de afgelopen jaren actief in verschillende functies binnen het publieke domein. Hij werkte onder andere als algemeen directeur en directeur Publieke Gezondheid bij de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Ook vervulde hij de functie van Sectiehoofd/adviseur Corona, in het Landelijk Operationeel Team Covid-19.

Wim Kleinhuis, algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân: “Met de komst van Aart Schoenmaker kunnen we de komende periode rekenen op een ervaren manager en bestuurder. Hij zal zich - met zijn brede ervaring in het publieke domein- in zijn interim rol inzetten voor GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân. In zijn functie zal hij ook zijn bijdrage leveren aan het verder indammen van de coronapandemie in Fryslân. De komst van Aart Schoenmaker geeft ons de ruimte om ons te richten op de werving van de nieuwe directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân.”