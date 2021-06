Aardbeienmaan boven Sneek

Wat is een aardbeienmaan?

De aardbeienmaan, doorgaans de eerste of de laatste volle maan van een seizoen, markeert het aardbeienplukseizoen in Noord-Amerika.

Elke volle maan heeft een naam. Deze namen hebben meestal niets te maken met de kleur van de maan. In oude culturen kregen volle manen een naam naargelang het gedrag van planten, dieren of het weer tijdens die periode — en tegenwoordig gebruiken wij die namen nog steeds.

De volle maan in juni heeft ook andere namen, zoals de roosmaan, waarmee het plukseizoen van rozen in Europa wordt aangekondigd en de warme maan, omdat deze volle maan op het noordelijk halfrond de komst van warm zomerweer inluidt.

In 2021 is de volle aardbeienmaan op 24 juni, gisteren dus, om 18:39 GMT. Astronomisch gesproken: De maanstand is vol wanneer ze op eclipticale lengtegraad tegenover de zon staat. Met andere woorden, wanneer de maan/zon-elongatie 180° is. In feite kun je de volle maan veel langer zien omdat ze een aantal dagen achter elkaar "vol" lijkt, zeker met het blote oog.

Interessant feit

De positie van aardbeienmaan is vrijwel gelijk aan die van de zon tijdens de zonnewende in december omdat deze volle maan rond de zonnewende in juni plaatsvindt. Wat houdt dat in?

De maan blijft in het noordelijk halfrond relatief laag aan de horizon, in dezelfde positie als de zon tijdens de zonnewende in december. De maan komt ten noorden van de noordpoolcirkel zelfs niet boven de horizon uit. En, vice versa, op het zuidelijk halfrond zul je de maan heel hoog aan de hemel zien staan; ten zuiden van de zuidpoolcirkel staat de maan zelfs 24 uur lang aan de hemel.

De eerste volle maan van het seizoen

Er zijn doorgaans drie volle manen in een astronomisch seizoen — een periode tussen een zonnewende en een equinox (of omgekeerd). Maar soms zijn er vier volle manen in een seizoen. Voor 2021 ziet het er als volgt uit:

Zonnewende op June 21

Aardbeienmaan op 24 juni

Bokkenmaan op 24 juli

Steurmaan op 22 augustus

Oogstmaan op 20 september

Equinox op 22 september

De derde van vier volle manen in een seizoen heet een blauwe maan. In 2021 is de volle maan in augustus dus een blauwe maan. Een dergelijke extra volle maan komt ongeveer eens in de twee en een half jaar voor en de eerstvolgende vindt plaats in 2023.

Bron: https://starwalk.space/nl