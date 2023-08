Aanvaringen en protesten in heftige wedstrijd SKS

LEMMER- Het lijkt wel alsof de strijd feller is geworden, nu de skûtsjes niet meer zeilen om de eerste plaats in het kampioenschap.

Twee keer kwamen skûtsjes met elkaar in aanvaring in de Lemster Baai. Het Leeuwarder skûtsje kwam als eerste over de finish, en staat nu tweede in het klassement. Grou staat eerste, en is niet meer in te halen.

"We gingen als de brandweer", zei schipper Willem Zwaga direct na afloop. "We hebben er een andere fok op gezet, en daar ben ik heel blij mee."

De eerste aanvaring was direct bij de bovenste ton, toen Lemmer een gaatje inzeilde dat er niet was. D'Heale Moanne werd het slachtoffer.

D'Heale Moanne trok een rode protestvlag, maar nog voordat de wedstrijd was gedaan werd het protest ook weer ingetrokken. Later is d'Heale Moanne met averij het wedstrijdveld uitgegaan, met een protest. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, en tegen wie het protest is.

Het skûtsje van Leeuwarden zeilde een uitstekende wedstrijd. Bij de eerste boventon lag Leeuwarden nog op de zesde plaats, maar door een goede slag naar de gate kwamen de Leeuwarders op kop te liggen.

Protest

Het skûtsje van Akkrum had ook lang een protestvlag in het want. Dat had te maken met een aanvaring bij de tweede boventon. Daar kwam Akkrum in aanvaring met het skûtsje van Joure.

Voorlopige uitslag Lemmer II: 1. Leeuwarden; 2. Huizum; 3. Sneek; 4. Grou; 5. Lemmer; 6. Drachten; 7. Akkrum; 8. Langweer; 9. Earnewâld; 10. Heerenveen; 11. Woudsend; 12. Joure; 13. Stavoren en 14. Drachten.

Morgen is de laatste wedstrijd van het kampioenschap. Die wordt gezeild op het Sneekermeer.

Vanavond fotoverslag van Dennis Stoelwinder

Bron: Omrop Fryslân