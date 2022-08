Aantal beveiligingscamera’s in Friesland stijgt met 4,5%

SNEEK- Het aantal beveiligingscamera’s in Friesland is sinds 2021 met 4,5% toegenomen. Waar in 2021 nog 7.686 beveiligingscamera’s geregistreerd stonden, is dit inmiddels toegenomen tot 8.031. Friesland kent daarmee de laagste stijging van alle Nederlandse provincies; het landelijke gemiddelde ligt op 9,4%. Dat blijkt uit cijfers uit de politiedatabase Camera in Beeld, die VPNGids.nl opvroeg via een Woo-verzoek.

Meeste camera’s per persoon in Leeuwarden, SWF op tweede plaats

In provinciehoofdstad Leeuwarden hangen de meeste beveiligingscamera’s: 2.068 stuks. Afgezet tegen het aantal inwoners is dit ook het hoogste aantal camera’s ten opzichte van de bevolking. De top 5 van Friese gemeenten met de meeste camera’s is als volgt:

Leeuwarden (167 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners) Súdwest-Fryslân (162 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners) Heerenveen (157 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners) Smallingerland (127 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners) Harlingen (114 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners)

De minste kans om gefilmd te worden heeft men in Dantumadiel: daar hangen slechts 52 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners. Ook Tytsjerksteradiel (74) en Achtkarspelen (76) kennen relatief weinig beveiligingscamera's. De waddeneilanden zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Sterkste stijging in Zeeland

Procentueel gezien kwamen er het afgelopen jaar in Zeeland de meeste camera’s bij. Van 3.919 camera’s in 2021 nam dit aantal het afgelopen jaar toe tot 4.657 (+18,8%). Na Friesland kende ook Gelderland een relatief lage stijging (+6,8%).

Hoogste stijging bij particulieren

Het aantal particuliere beveiligingscamera’s steeg afgelopen jaar met 9,4% van 44.016 naar 52.860. De stijging was echter al eerder ingezet: vanaf 2019 is het aantal particuliere camera’s namelijk bijna verdubbeld (+98,1%). In dezelfde periode steeg het aantal geregistreerde camera’s van bedrijven met 25,2% en van de overheid met 9,9%.