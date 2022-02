SNEEK-Vanaf 25 februari ontvang je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022 in je brievenbus. Heb je via MijnOverheid aangegeven dat je het aanslagbiljet digitaal wilt ontvangen? Dan staat het aanslagbiljet vanaf 25 februari om 9 uur in je digitale mailbox.

Wat staat er op het aanslagbiljet?

Op het aanslagbiljet kunnen meerdere belastingen staan, zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Maar ook de WOZ-waarde van je woning of niet-woning staat op het aanslagbiljet. Op onze belastingpagina vind je meer informatie over de verschillende belastingen en de WOZ-waarde.

Wil je het taxatieverslag van je pand bekijken?

Op MijnOverheid kun je de WOZ-gegevens van je woning en het taxatieverslag opvragen en bekijken. Je moet daarvoor inloggen met je DigD. De informatie staat onder je “Persoonlijke gegevens”. Je kiest het onderwerp “Wonen” en daarna “WOZ-gegevens”.

Heb je geen toegang tot MijnOverheid? Of ben je eigenaar of huurder van een bedrijfspand? Vraag dan het taxatieverslag op via woz@sudwestfryslan.nl of bel met 14 0515.

Wil je bezwaar maken?

Voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde kun je gebruik maken van het bezwaarformulier. Lees meer over bezwaar maken tegen één van de belastingen.

Bezwaar maken kan ook schriftelijk. Op de aanslag staat hoe je dit kunt doen.

Kosteloos bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Dat kan!

Vul het WOZ-bezwaarformulier in.

Heb je betalingsproblemen door Covid-19?

Ben je ondernemer en kun je door de maatregelen rondom Covid-19 de aanslag nu niet betalen? Via een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfrylan.nl kun je een betalingsregeling of uitstel van betaling regelen. Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen kwijtschelding aanvragen. Een ondernemer kan alleen kwijtschelding aanvragen voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen. Een aanvraagformulier voor kwijtschelden vind je op onze website. Of bel met 14 0515.