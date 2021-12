Aanschaf van een aangepaste Toyota ProAce City in verband met rolstoel

INGEZONDEN-SNEEK- We vingen onderstaande brief van Alex van der Pas. Wij geven graag gehoor aan zijn oproep om het epistel met u te delen.

Lieve mensen,

Ik ben spastisch aan armen en benen en heb geen evenwicht om zelfstandig te lopen. Ik moet mij vasthouden aan mijn rolstoel of als ik mobiel wil zijn aan mijn auto.

Het lopen wordt mede door mijn gezondheid steeds moeilijker en voor mij zijn de tochten met mijn dochter in de auto waar ik naar uitkijk en die veel voldoening geven.

Op dit moment ben ik voor de dagelijkse boodschappen en ook mijn trips in het bezit van een aangepaste Toyota Yaris uit 2012, uitgerust met volledige handbediening en een kofferbaklift voor het ophijsen van de rolstoel.

Om de komende jaren mobiel te blijven zou ik Toyota Yaris willen vervangen door een Toyota ProAce city bestelauto. Deze auto heeft een schuifdeur aan de linkerkant. Ik kan dan de rolstoel vanaf de bestuurdersstoel uit de auto halen. Ik hoef dan niet meer te staan en te lopen langs de auto met alle risico’s van dien.

Ik was tevreden met een goede gebruikte auto, maar in overleg met de gemeente moet de auto nieuw zijn anders worden de noodzakelijke aanpassingen (handbediening en lift) niet vergoed en kan ik er nog geen gebruik van maken.

De Toyota ProAce city (automaat) kost qua aanschaf 16.000,00 euro en ik wil en moet dit zelf betalen, maar heb helaas niet de middelen om dit te realiseren.

Ik stap met mijn hulpvraag over een enorme drempel heen, ik ben iemand die de regie altijd in eigen hand heeft gehouden, maar wil ik in de toekomst buiten blijven komen, dan kan ik niet zonder jullie hulp.

Ik vraag niet om grote bedragen met donaties van een paar euro zou ik u al heel blij zijn, en ik ben ook bereid voor bedrijven die me willen sponsoren hun logo op de bestelauto te vermelden.

Omdat ik een klein sociaal netwerk heb door mijn handicap zou ik iedereen willen vragen om me ook te steunen door dit bericht zo vaak en veel mogelijk op sociaal media te delen.

Lieve mensen, Help je mee? En iedereen alvast bedankt voor welke hulp dan ook!

Ik wens iedereen gezegende fijne feestdagen, Alex van der Pas.