Aanleg glasvezelnetwerk in Sneek

SNEEK- Goed nieuws voor de inwoners van Sneek. De aanleg van het glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk in Sneek is van start. Er zijn ruimschoots voldoende aanmeldingen binnengekomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Hiermee krijgt Sneek het internetnetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Klaar voor de toekomst

Directeur DELTA Netwerk Piet Grootenboer “Het is nú investeren in het glasvezelnetwerk zodat ook de volgende generaties hiervan kunnen profiteren. Zowel zakelijk als privé wordt de snelheid en stabiliteit van internet steeds belangrijker. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Het hebben van een goede internetverbinding is hierbij inmiddels een essentiële behoefte. Met glasvezel kunnen de inwoners van Sneek met z’n allen tegelijk gebruik maken van internet, bellen of tv kijken”.

Glasvezelaanleg in Sneek

Edwin Schurink, projectmanager DELTA Netwerk over de planning: “De aanleg van het glasvezelnetwerk is een flinke klus waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Denk aan gemeenten, waterschappen en grondeigenaren. Voordat we kunnen beginnen vindt er uitgebreid onderzoek plaats. De instemmingen worden aangevraagd bij de gemeente, alle grond- en milieuonderzoeken worden in gang gezet. Als alles is goedgekeurd dan kunnen we van start.

Verwachte planning

In opdracht van DELTA Netwerk legt aannemer BAM het glasvezelnetwerk aan in Sneek. Erik Roelofs projectleider BAM over de planning: “Wij zijn begonnen met het bezoeken van de woningen om samen met de bewoners te bekijken waar de glasvezelaansluiting in huis kan worden geplaatst. Ook op de bedrijventerreinen zijn we inmiddels gestart met het bezoeken van de panden. De graafwerkzaamheden zijn inmiddels gestart in Sneek.

Communicatie tijdens de aanleg

Met de aannemer BAM zorgt DELTA Netwerk ervoor dat bewoners zo min mogelijk last van de werkzaamheden ondervinden. De aannemer communiceert voor en tijdens de aanleg met de inwoners over de werkzaamheden en het plaatsen van de aansluiting in de woningen. Inwoners ontvangen vooraf een brief met meer informatie. Met vragen over de uitvoering van de aanleg van glasvezel kunnen inwoners contact opnemen met BAM. Zij helpen graag op werkdagen van 08:30 -12:30 en 13:00 -16:00 en zijn bereikbaar via 085 04 790 62 of via glasvezel@bam.com. Via de postcodecheck op www.deltanetwerk.nl kunnen inwoners meer informatie vinden over abonnementen en/of afsluiten hiervan. Inwoners met een abonnement kunnen via de postcodecheck de voortgang op hun adres bekijken.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.deltanetwerk.nl.