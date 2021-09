Aankomende kerst in tijden van corona: wat ideeën om werknemers te bedanken

INGEZONDEN - De grote vakantie is pas net voorbij en toch is dit al het moment dat veel organisaties al gaan nadenken over hoe ze zakenrelaties en werknemers kunnen verrassen aan het einde van het jaar. Vandaar dat we hier nu al een artikel aan wijden.

Door de uiteenlopende zaken die wij te horen krijgen vanuit de media én doordat het kabinet zich enkel op het QR-bewijs focust, zijn er nu nog meer onduidelijkheden ontstaan. Wat voor impact heeft dit op de aankomende feestdagen? Wat zijn de maatregelen dan? En kunnen we bijvoorbeeld weer samen een kerstborrel vieren? Voor de werkgevers brengt dit enorm veel twijfels mee en wordt het steeds lastiger om hierop te anticiperen. Maar ook de werkomstandigheden van werknemers zijn drastisch veranderd. De periode van gebrek aan persoonlijk contact, informele gesprekken met collega's en samenzijn lijkt nu al eeuwig te duren. Het persoonlijk contact dat het werk juist leuk maakt, missen we nu.

Kerstpakketten nu belangrijker dan ooit

Het is nu ook belangrijker dan ooit voor werkgevers en leidinggevenden om hun personeel extra te bedanken voor hun flexibiliteit én volhardende inzet dit jaar. In voorgaande jaren konden

leidinggevenden met een gezellig feest, of een leuke kerstborrel hun personeel bedanken voor hun

geweldig geleverd werk. Ook was de kerstborrel de perfecte manier om het jaar leuk af te sluiten met een kerstpakket en met gezelligheid de werknemers te motiveren voor het volgend jaar. Maar door de pandemie is de kans nog sterk aanwezig dat deze traditie ook in 2021 nog niet door kan gaan. Zeer jammer want deze moeilijke periode heeft nu juist meer gevraagd van werknemers. Het is nu dus extra belangrijk om deze onmisbare collega's te bedanken. Maar hoe doe je dat met een kerst die wellicht wederom alleen thuis gevierd mag worden?

Wij hebben want rondgebeld naar diverse kerstgeschenk specialisten & wat leuke manieren verzameld om jouw sterrenteam te bedanken voor hun spectaculaire inzet.

Bedank je personeel met kerstpakketten

Als je aan de geliefde kerstborrel denkt, denk je natuurlijk ook aan kerstpakketten. Deze traditie is in Nederland al eeuwenoud en nog steeds elk jaar een groot succes. Als je je waardering wil uiten en je personeel wil bedanken voor het fantastische werk dat ze het afgelopen jaar geleverd hebben, dan kan je met een kerstpakket de plank haast niet misslaan.

In voorgaande jaren werden de cadeaupakketten uitgedeeld tijdens de kerstborrel of het kerstfeest. Dat gaat nu natuurlijk niet. Daarnaast moeten veel organisaties bezuinigen waar dat kan. Hoe zit het dan met de kerstpakketten? Wij vroegen het aan medewerkers van de groothandels Kerstpakkettenidee.nl en Kerstpakketten.expert. Zij blikken terug op het afgelopen jaar.

Ondanks de financiële moeilijkheden waarmee veel bedrijven en organisaties te maken kregen, blijven de kerstpakketten veelal deel uitmaken van de kerstviering, aldus een medewerker van Kerstpakketten Expert. “Werkgevers willen juist nu blijk geven van hun waardering. Hun personeel moest dit jaar veelal werken in een nieuwe situatie en onder vreemde en onzekere omstandigheden. Werkgevers erkennen de volharding en het aanpassingsvermogen die gevraagd werden van hun medewerkers.”

Daarom worden er nu grotere en duurdere kerstpakketten ingekocht. Een medewerker van

Kerstpakkettenidee merkte dit ook. “Leidinggevenden wilden iets extra's doen om hun werknemers te bedanken voor hun flexibiliteit tijdens dit turbulente jaar. Zij pakten dit jaar daarom meer uit met de kerstpakketten.”

Een medewerker van Kerstpakketten Expert merkte op dat de kerstborrels vorig jaar veelal afgelast

werden. Dat was jammer, maar daardoor was er wel meer budget voor grotere kerstpakketten. Geen

kerstviering dus, maar wel goed gevulde kerstpakketten. En deze vielen goed in de smaak. Wees er dus niet bang voor om je personeel te verrassen met een extra leuk kerstpakket dit jaar.

Sluit het jaar prettig af

Hoe je de kerstviering op jouw werk ook aankleedt, deze traditie is een onmisbare dankbetuiging aan je personeel. Tijdens corona wordt het kerstfeest op het werk jammer genoeg bemoeilijkt, doordat men niet bij elkaar mag komen. Eventueel heb je dit jaar niet genoeg budget om jouw waardering te tonen middels een kerstpakket. Maar dat betekent zeker niet dat je de kerst aan je werknemers voorbij mag laten gaan. Met wat creativiteit organiseer jij een originele en waardevolle kerst voor jouw personeel. Juist dit jaar is een cadeautje, activiteit of persoonlijke blijk van waardering welverdiend.

Wist je trouwens dat kerstpakketten onder gunstige fiscale voorwaarden aan personeel en relaties verstrekt kunnen worden?

Hier meer informatie daarover: https://www.kerstpakketonline.nl/kerstpakket-belasting/