Aankomend weekend gaat duurzame zonnebootwedstrijd Elfstedentocht voor jongeren van start

SNEEK- Op 10 juni 2022 starten jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar uit heel Nederland de Elfstedentocht met duurzame zonneboten. Dit zijn zelfgemaakte boten aangedreven door zonne-energie. In twee weekenden gaan de jongeren de strijd aan tijdens The Ultimate Solar Boat Challenge om te kijken wie de snelste boot heeft gebouwd. Het doel van de race is om jongeren samen te brengen met technologie, innovatie en duurzaamheid.

Vaarwedstrijd

Er gaan drie klassen van start tijdens de zonnebootrace. Teams met jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar hebben hun eigen boten gebouwd en varen 10 juni weg uit Leeuwarden. In twee weekenden varen zij de Elfstedenroute.

De race begint bij de Elfstedenhal te Leeuwarden. Net als bij de officiële Elfstedentocht, rent om 10:15 uur een van de teamleden ongeveer twee kilometer naar de start bij de Swettehaven. Als diegene de boot aantikt, mag de boot wegvaren, dit zal rond de klok van 10:30 uur zijn.

Zij varen van Leeuwarden naar Sloten en hopen tussen 13:30 uur - 17:15 uur te finishen. Zaterdag 11 juni vervolgen zij hun route van Sloten naar Workum.

De rest van de Elfstedentocht route zullen de Young Solar teams het weekend erop varen, van 23-25 juni. Ook de twee andere klassen doen dan mee. De twee andere klassen bestaan uit (jong)volwassenen met een technische achtergrond. Ook zij hebben hun eigen zonneboten gebouwd en varen het tweede weekend in drie dagen de Elfstedentocht.



Het Ultimate Solar Boat Challenge Journaal

Iedere avond na een race dag zal er om 19:00 uur een live journaal worden gepresenteerd op Youtube door Joey Hereman en in het tweede raceweekend zal dit samen met Ron van der Staay zijn. De heren zullen de mensen thuis meenemen in wat er die dag op de Elfstedenroute gebeurt is.

Innovatie en duurzaamheid

De race vraagt aandacht voor innovatie en duurzaamheid. De laatste Elfstedentocht is 25 jaar geleden geschaatst en de kans op een nieuwe schaats Elfstedentocht wordt steeds kleiner. Het bouwen van duurzame zonneboten voor een race is tevens een eerste kennismaking met duurzame technologie. Er is een groot arbeidstekort in de technische sector en met het zelf bouwen van de boot, maken jongeren op een speelse manier kennis met technologie.

Prijsuitreiking

Zaterdag 25 juni varen alle klassen de laatste etappe van de Elfstedentocht en finishen de drie klassen gezamenlijk tussen 13:00 en 15:00 uur op de Grote Wielen te Leeuwarden. Tijdens de prijsuitreiking vinden de teams uit wie de snelste zonneboot heeft gebouwd.