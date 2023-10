Aanhouding voor steekincident in Bolsward

Agenten kregen zondag 15 oktober rond 03.00 uur melding dat er iemand gewond was geraakt bij een steekincident. Op het It waarlamke in Bolsward troffen zij een 24-jarige man uit Bolsward met een steekverwonding. Hij verklaarde dat hij even daarvoor bij de Parkstraat een schermutseling had gehad met twee anderen, waarbij hij de verwonding had opgelopen. De ambulance heeft hem voor vervoerd naar het ziekenhuis.

Na de eerste zorg voor het slachtoffer, start de politie direct een onderzoek. Agenten zien dan op de Harlingerstraat twee mannen die mogelijk betrokken zijn, en één van hen rent weg. Na een korte achtervolging is hij rond 03.30 uur aangehouden. De 21-jarige man uit Bolsward wordt verdacht van betrokkenheid bij he steekincident. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident en de rol en betrokkenheid van de aangehouden verdachte.

Heeft u iets gezien van dit incident of heeft u verdere informatie hierover? Neemt u dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844, of via het tipformulier dat u onderaan deze pagina vindt. Liever anoniem? Belt u dan met 0800-7000.