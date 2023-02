Aanbieding opbrengst Fries vertaling Oekraïens kinderboek aan UNICEF

GROU- In april 2022 verscheen het uit het Oekraïens vertaalde kinderboek Maia en har freonen in het Fries. Elf Friese uitgevers hebben zich samen ingezet voor deze Friese uitgave, onder de vlag van Boeken fan Fryslân. Afgesproken was dat de opbrengst daarvan geheel ten goede zou komen aan UNICEF Oekraïne. Nu, bijna een jaar na het uitbreken van de oorlog, is het boek bijna uitverkocht en kon de cheque van € 3.500,- worden aangebod

De Friese Kinderboekenambassadeur Tialda Hoogeveen heeft de cheque woensdag 22 februari overhandigd aan Sipke Jan Bousema, ambassadeur van UNICEF. “Ik ben heel blij dat Tialda Hoogeveen het initiatief hiervoor heeft genomen en dat zij zich als Fryske berneboeke-ambassadeur voor alle kinderen inzet. De fantastische opbrengst van het boek Maia en har freonen gaat naar de kinderen uit Oekraïne waar Unicef o.a. steun aan verleent met het project School-in-a-box. Daarin zit lesmateriaal dat een leraar nodig heeft voor een klas met 40 kinderen.”

Cheque

De cheque werd aangeboden in het bijzijn van de directie en kinderen van C.B.S. Nijdjip, O.B.S. De Twa Fisken en de Oekraïense groepen die op deze school in Grou een plekje hebben gekregen. Ineke Klappe, directeur van de Oekraïense klassen, is blij met de manier waarop de Oekraïense kinderen in Grou worden opgevangen.

Het boek Maia en har freonen van Larysa Denysenko gaat over Maia en haar klasgenoten en al hun gezinnen, die allemaal verschillend zijn samengesteld. Het centrale thema is dat kinderen zich overal veilig moeten voelen. En dat het belangrijkste is dat je van elkaar houdt en elkaar respecteert. De oorspronkelijke uitgever, Liliia Omelianenko, liet weten dat het boek inmiddels in zeven talen is gepubliceerd en dat het al meer dan € 60.000,- opgebracht heeft voor UNICEF Oekraïne, voor de kinderen die slachtoffer zijn van de oorlog.

Boekgegevens: Titel: Maia en har freonen Auteur: Larysa Denysenko Illustrator: Masha Foya Vertaling: Tialda Hoogeveen Uitgever: Boeken fan Fryslân in samenwerking met de Friese uitgevers ISBN: 978-94-93159-84-6 Gebonden, 66 bladzijden, Prijs: € 10,-