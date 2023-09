Aan het werk zonder solliciteren; het kan bij Efko Beton

UITWELLINGERGA- Werken op een locatie met het mooiste uitzicht van Friesland en aan de slag zonder een sollicitatiebrief te schrijven of een sollicitatiegesprek te doen. Het kan bij Efko Beton op bedrijventerrein Brêgefinne in Uitwellingerga. De energie-neutrale fabriek staat aan het Prinses Margrietkanaal: vandaar het mooie uitzicht. De nieuwe manier om mensen aan te nemen heet Open Hiring. En Efko Beton maakt, zoals de bedrijfsnaam al zegt, beton.

“Ons vak is zo geweldig”, begint Ruud Riemersma het gesprek enthousiast. “Wij maken van zand, grind en cement het meest hightech beton van Nederland. Wat we vandaag maken, gaat honderd jaar mee. Als je wilt werken, technisch inzicht hebt én je houdt van mooie dingen maken, ben je bij ons aan het juiste adres.”

Familiebedrijf

Ruud Riemersma heeft samen met zijn broer Ralf de leiding over het familiebedrijf, dat in 1965 werd opgericht. Efko (Erven Feenstra en Koenen) maakt circulair beton voor de grond-, weg- en waterbouw. De focus ligt op elementen boven de grond; zo komen de betonbanken bij station Sneek, de kademuren aan de Looxmagracht in Sneek en de betonbanken bij het strand van Makkum uit Uitwellingerga. Ook buiten de provincie is Efko actief; het bedrijf werkt voor grote infraprojecten en maakte bijvoorbeeld twaalfhonderd unieke elementen voor viaducten van de nieuwe snelweg A16 bij Rotterdam.

Geen sollicitatiebrief, geen cv, geen sollicitatiegesprek

Efko Beton heeft op dit moment vacatures voor zichtbeton-productiemedewerkers. Die kan Ruud op een reguliere manier invullen, maar hij is enthousiast over een nieuwe manier, het zogenaamde Open Hiring. Hierbij hoeft een werkzoekende geen sollicitatiebrief te schrijven, geen cv te maken en geen zenuwslopend sollicitatiegesprek te voeren.

Vaardigheden, karakter en potentie

Hoe het wel gaat, legt Ruud graag uit. “Wij plaatsen de vacature en wie aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan reageren. De eerste persoon die zich meldt, nodigen wij uit voor een rondleiding op ons bedrijf. Daarna bieden we hem of haar de mogelijkheid om een dag mee te werken, zodat hij of zij kan inschatten hoe het bij ons bedrijf gaat. Eerder nam je iemand aan op basis van het cv, technische vaardigheden en diploma’s. Met Open Hiring is er een verschuiving naar iemands vaardigheden, karakter en potentie om het vak te leren.”

Begeleiding

Nieuwe werknemers kunnen in de praktijk laten zien wat ze kunnen. Bij veel bedrijven, ook bij Efko, zijn doorgroeimogelijkheden. Hierdoor ontstaat ruimte voor een ander om onderaan te beginnen en eventueel door te stromen, en zo komt de arbeidsmarkt in beweging. De persoon die via Open Hiring werk vindt, kan van de gemeente Súdwest-Fryslân een lifecoach krijgen die zorgt voor begeleiding in geval van geldzorgen, vervoersproblemen of kinderopvang als daar behoefte aan is.

Laagdrempelig

“Voor uitkeringsgerechtigden, schoolverlaters, mensen zonder technische opleiding of mensen die door de zenuwen dichtklappen tijdens een sollicitatiegesprek, is dit een laagdrempelige manier om een baan te krijgen”, vervolgt Ruud. “En voor bedrijven is het een laagdrempelige manier om voor praktijkgericht werk een nieuwe doelgroep aan te boren. Misschien overbodig om te zeggen, maar ook vrouwen zijn van harte welkom om te reageren. De afgelopen tien jaar is ons werk veel lichter geworden, want kranen en heftrucks doen het zware werk voor ons. Een vrouw zou zeker in de prefab betonindustrie kunnen werken.”

Interne opleiding

Efko Beton is één van de eerste bedrijven in de gemeente SWF dat aan Open Hiring doet. De nieuwe zichtbetonproductiemedewerker wordt intern opgeleid. Dit doet het bedrijf vaker; zo is Age Jan omgeschoold van bakker naar mallenmaker. “Binnenkort start een jongen van zestien jaar een werk-leertraject via het ROC bij ons. En aan een 23-jarige jongeman bieden we vanuit een uitkering de kans om bij ons aan de slag te gaan en het vak te leren. Ik stel me zo voor dat Open Hiring op dezelfde manier gaat”, besluit Ruud.

Meld je aan

Kun je in teamverband werken, spreek je Nederlands en ben je bereid je om te scholen, reageer dan op de vacature voor zichtbeton-productiemedewerker en voor je het weet ben je mooie dingen aan het maken in de fabriek van Efko Beton. Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.openhiring.nl/banen of www.efkobeton.nl/open-hiring