Aan de slag bij verhuurbedrijf van bouwmachines en gereedschap voor de professional en particulier Sijperda Verhuur

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Sijperda Verhuur uit Sneek.

Bedrijven en particulieren

“Ik geloof in de deskundigheid van mijn team bestaande uit enthousiaste collega’s. Bovendien hebben we een ruim assortiment aan materieel voor de professionele (eind)gebruiker, zowel bedrijven als particulieren! Tezamen met het persoonlijke contact met onze klanten – wat bij ons erg belangrijk is – en de korte lijnen binnen de organisatie, kunnen we snel handelen en inspelen op de klantvraag. Met ruim 30 jaar ervaring in de verhuur van bouwmachines en gereedschap is Sijperda de verhuurspecialist van het Noorden. Van aannemer, schilder, stratenmaker en hovenier tot de klusser die thuis graag de handen uit de mouwen steekt. Onze missie is om geruisloos en snel te leveren, zodat eenieder aan de slag kan!

Of het nu gaat om accommodaties, sanitair, stroomvoorzieningen, graafmachines, hoogwerkers, steigermateriaal, hef-/hijsmiddelen, verwarming, valbeveiliging of gereedschappen voor tuin, hout, metaal en beton. Onze eigen expeditie verzorgt het transport en de logistiek, dus de lijnen zijn kort. Daarnaast hebben we Specialismen in huis die service bieden in de vorm van berekening en constructie van steigers of bouwliften, inrichting van bouwplaatsen of evenementen, ledigen en reinigen van toiletten en montage van klimaatinstallaties of valbeveiligingssystemen. We hebben 11 vestigingen in: Sneek (hoofdkantoor), Heerenveen, Emmeloord, Leeuwarden, Groningen, Drachten, Franeker, Stadskanaal, Schagen, Steenwijk en Zwaagdijk. Hier staan ze voor je klaar met het juiste materieel en deskundige service.

Duurzame relatie opdrachtgevers en medewerkers

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker bij al onze dagelijkse handelingen. Niet alleen als het gaat om materieel, diensten en processen; wij staan ook voor een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en medewerkers. Sijperda hecht aan een plezierige werkomgeving, die uitdaagt tot het leveren van optimale prestaties. De saamhorigheid en betrokkenheid bij de organisatie en elkaar is groot. Wij bieden de mogelijkheid om je binnen ons bedrijf te ontwikkelen, onder andere door het volgen van vakgerichte opleidingen. Kom jij ons team versterken? Bekijk onze vacatures op: www.werkenbijsijperda.nl of kom bij ons langs op het Werkfestival!”

Sijperda Verhuur | Einsteinstraat 1, 8606 JE Sneek | www.sijperdaverhuur.nl

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?