Aan de slag als directeur bij Technolab SWF?

financiële kansen die anderen niet zien. Je weet deze te verzilveren en draagt daarmee bij aan een toekomstbestendig Technolab SWF.

Profiel directeur Technolab SWF

We vragen een innovatieve doorzetter met sterke commerciële vaardigheden (i.v.m. acquisitie) en affiniteit met het bedrijfsleven, specifiek in SWF. Je hebt een heldere visie op de toevoeging van Technolab op de bestaande opdracht binnen het onderwijs en hebt een beeld bij de Human Capital behoefte van de regio. Je weet deze visie om te zetten naar concrete en meetbare doelen. Je beschikt over een relevant netwerk in de regio, zowel bij ondernemers als onderwijs, of je bent aantoonbaar in staat deze verbinding te maken. Je hebt financiële kennis op hoofdlijnen en bent in staat om de structurele basis voor de toekomst te leggen. Werkplezier is aanstekelijk, we zien graag dat de directeur energiek, vrolijk en positief is. Je bent aansprekend en overtuigend en hebt plezier in het verbinden en ontwikkelen van inhoud en mensen. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van Technolab SWF, waarbij er in een directiereglement de verdeling van de verantwoordelijkheden wordt beschreven.

Sollicitaties (motivatie en CV) kunnen vóór 18 mei 2022 worden gericht aan de secretaris van het Bestuur van Technolab SWF, dhr. J. Fortuin, via e-mail: fortuin@palludara.nl.

De sollicitatie gesprekken vinden plaats in week 21. De ingangsdatum is uiterlijk 22 augustus 2022, maar in overleg het liefst eerder.

Voor meer informatie kun je contact leggen met de huidige directeur Marianne Poelman, 06- 15608880 of via de mail marianne@technolab-swf.nl.