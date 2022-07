Aan de Gracht Sneek opnieuw in de Terras Top 100

SNEEK- Na een spannende strijd binnen de Terras Top 100 mocht er op 5 juli jongstleden door de horeca sector gevierd worden dat er wederom een fantastisch eerbetoon aan de Nederlandse terrassen werd betoond. Zoals elk jaar was Sneek wederom vertegenwoordigd. Na een enerverende periode en een fantastisch inzet van het team vol horeca toppers die al vanaf zeer vroeg in het bestaan van Aan de Gracht werkzaam zijn en de nieuwe garde hebben zij een mooie kroon op het werk gezet met een 56ste plaats in de Terras Top 100.

Een fantastische positie in de Nederlandse ranglijst wat bevestigd dat er op een geweldig nivo gewerkt wordt aan gastvrijheid beleving en klant tevredenheid . Dit is zeker niet onopgemerkt gebleven getuige het juryrapport.

Juryrapport.

“Dit is een schoolvoorbeeld van een fijn en gezellig binnenstadterras. Aan de Gracht, aan een grachtje in het centrum van Sneek, biedt een gevelterras en een terras wat deels aan de gracht en deels op een soort bruggetje ligt.

En aan beide terrassen is goed aandacht gegeven. Op elke tafel staat een bloemetje, peper en zout, een menukaart en een kaarsje. Ook staan op de terrassen meerdere sierhaardjes en terrasheaters. De verschillende grote planten die zijn neergezet, geven het terras een knusse uitstraling.

Het personeel is attent. Zodra we plaatsnemen, komt een medewerker naar ons toe. Daarbij wordt op amicale – maar zeker prettige – manier bieradvies gegeven, waarbij slim een lokale brouwer wordt aanbevolen. Deze medewerker komt later nog informeren of het bier beviel en geeft meteen aan dat Aan de Gracht nog meer bieren van deze brouwerij heeft. Slim!

Los van de amicale benadering stralen medewerkers uit plezier te hebben in hun werk. Dat blijkt onder meer uit dat de medewerker binnen met de muziek mee neuriet en fluit. Leuk is ook de benaming van de verschillende menukaarten: Aan de lunch, Aan de borrel en Aan het diner. Niet alleen bij onze jury, ook bij gasten scoort Aan de Gracht goed: de zaak is al 3 jaar op rij uitgeroepen tot beste restaurant van Sneek.”