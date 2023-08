Aan de bak: Terugblik

De uitdrukking ‘aan de bak komen’ betekent 1: aan de beurt komen en 2: de gelegenheid krijgen om te laten zien wat je kunt. Daarnaast is ‘de bak’ een oude zeemansbenaming voor de houten kom waarin de warme kost van 6 tot 8 schepelingen werd opgediend.

Wie is als laatste aan de bak?

Jappie Visser, schipper. "Op mijn functiekaartje staat, dat het mijn taak is het schip op snelheid te houden. Daarvoor ben je steeds weer aan het trainen.”

Zijn jullie tijdens dit SKS goed aan de bak gekomen?

“Soms wel en soms niet, het was echt een zoektocht dit jaar. Er zaten goede stukjes en minder goede stukjes in. Ik heb veel bijgeleerd hoe je het wel en niet moet doen. Natuurlijk maak je fouten en dat wordt je duidelijk gemaakt. Persoonlijk heb ik het er moeilijk mee gehad. De laatste wedstrijd was een van de moeilijkste en van de mooiste wedstrijden. Er was weinig wind; om dan het schip op snelheid te houden, daar heb je zoveel werk van. Fouten worden genadeloos afgestraft door de concurrentie. Het was voor het eerst dat we goed op Sneek zeilden. Dank aan de westrijdcommissie die er een mooie baan ingelegd had.”

Hoe is het om weer thuis aan de (etens)bak te gaan?

“Lekker om weer thuis te zijn. Om onder de eigen douche gestaan en in ons eigen bed te slapen.De kinderen zijn het dorp in. De wasmachines draaien op volle toeren, We gaan nu een dag of twee bijkomen en daarna weer weg met de boot: het IFKS. Daarna start het gewone leven, gaan we weer aan het werk.

Mijn uitsmijter? Doorleren en doorgaan.”



Tekst Riemie van Dijk