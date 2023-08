Aan de Bak: Dag 9 Inhaal op Woudsend

Wie is er vandaag aan de bak?

“Ik ben Jacko Visser, opstapper. Omdat ik op zee vaar en niet altijd mee kan trainen, heb ik geen vaste plek aan boord. Ik ben een manusje-van-alles. Normaal gesproken zit ik bij de hals, soms bij de fok en vandaag was ik de derde man bij de grootschoot. Waar ik zit kan elke dag anders zijn; dat hangt af van zaken zoals het weer, het vaargebied af of ziekte van een bemanningslid. Vandaag verving ik Peter die ziek is.”

Wat kwam zoal ter tafel toen jullie vanmiddag aan de bak zaten?

“Dat zeemannen vroeger samen uit een houten kom aten, wist ik niet. Ik ben stuurman op een zeesleper en aan boord scheppen wij het eten gewoon uit de pannen op het bord, net als thuis. Tijdens het eten praten we hier over van alles en nog wat; over koetjes en kalfjes en over het zeilen. Een voorbeeld van die koetjes en kalfjes is de gezelligheid aan de wal. Na afloop van het skûtsjesilen is er in elk dorp feest. In Grou stond een feesttent, in Langweer is het altijd gezellig. Gisteravond trad Piter Wilkens op in Woudsend. Heel leuk, maar ik ben niet gegaan. Als ik niet zeil, ben ik bij mijn gezin. Als we het tijdens de hap over het zeilen hebben, gaat het meestal over de vorige dag en hoe we die beleefd hebben. Gister hebben we niet goed gezeild. Dat vind ik spijtig, maar ik laat het los.

Vandaag startten we om 11.00 uur, het was de inhaaldag van de afgelaste wedstrijd op de Veenhoop. Geen macaroni tussen de middag, maar een stukje brood. Ik vaar nu richting Lemmer. Vanuit Woudsend is dat een uur of twee varen. Hoe laat we te plek zijn, hangt af van hoe druk het is bij de sluis. Misschien kan ik vanavond in het dorp nog een frikandelletje scoren.“

Zijn jullie vandaag goed aan de bak gekomen?

“We waren niet te vroeg over de start gegaan, maar ons nummer ging wèl omhoog. Dus zijn we omgekeerd en opnieuw gestart. We voeren alweer voor de wind, toen bekend gemaakt werd dat we toch niet vals waren gestart. De hele wedstrijd werd toen teruggefloten en we moesten opnieuw starten. Die tweede start was wat minder. We hebben er van alles aan gedaan om naar voren te zeilen; helaas voeren we soms naar achteren. Het resulteerde in een twaalfde plek. We blijven bezig met analyseren en aanpassen.

Een andere keer daarover meer. We varen nu de sluis binnen, daarvoor is nu al mijn aandacht nodig.”

Uitslag inhaalwedstrijd

1.Grou; 2. Leeuwarden; 3. d’Halve Maen, 4. Heerenveen; 5. Joure; 7. Woudsend; 8. Lemmer; 9. Huizum; 10. Akkrum; 11. Drachten; 12. Sneek; 13. Súdwesthoek; 14. Langweer.

Riemie van Dijk