Aan de bak: Dag 12 Sneek

De uitdrukking ‘aan de bak komen’ betekent 1: aan de beurt komen en 2: de gelegenheid krijgen om te laten zien wat je kunt. Daarnaast is ‘de bak’ een oude zeemansbenaming voor de houten kom waarin de warme kost van 6 tot 8 schepelingen werd opgediend.

Wie is er vandaag aan de bak?

“Sjoerd Hofland is vandaag aan de beurt. Ik ben 23 lentes jong en woon in Sneek. Ik ben geboren aan het water en van jongs af aan met bootjes bezig geweest. En dat doe ik nog steeds. Aan boord ben ik fokkenist. De fokkenist bedient de schoot van de fok, het voorste zeil van het schip. In samenspel met het grootzeil, het zeil achterop vaar je het schip. De fok wil het schip van de wind af drukken en grootzeil wil het schip naar de wind toe drukken. Als je dat samenspel goed onder controle hebt, hoeft de schipper zo min mogelijk te sturen.”

Wat kwam zoal ter tafel toen jullie vanmiddag aan de bak zaten?

“Tijdens het eten is het meestal vrij stil. Als jij je mond vol hebt, kun je weinig spreken. Vandaag hadden we wat Pieter Boelsma ‘blauwe hap’ noemt: bami,nasi, saté en rendang. Dat vind ik hartstikke lekker. Tussen de middag eten doe ik normaal ook wel. Dan neem ik iets dat ik thuis gemaakt heb mee naar mijn werk en warm ik dat de volgende dag op in de magnetron. Als we aan boord praten is het over koetjes en kalfjes. Dan is het meestal niet serieus: een beetje geinen en lachen.”

Zijn jullie vandaag goed aan de bak gekomen?

“Ja, dat denk ik wel, gezien het resultaat. Op ons eigen thuiswater en voor eigen publiek, is dat wel bevredigend. De laatste jaren leek er wel een vloek te rusten op de wedstrijd op Sneek. Nu is de vloek doorbroken. We lagen eerst derde en raakten daarna wat plaatsjes kwijt. Tijdens het aan de windse rak hebben we eentje terug gepakt en de andere twee skûtsjes in het laatste rakje. We waren extra gespannen aan boord, zo met de haven in zicht.

Na de finish was iedereen blij. Super, dat iedereen op het eiland voor ons klapt en dat we dit resultaat behalen onder ogen van de mensen die het zeilen mogelijk maken.

Vanavond ga ik niet te laat naar bed en heerlijk slapen. Morgen is er weer een dag.”

Uitslag Sneek

(bron: Omrop Fryslân)

1.Heerenveen; 2. Sneek; 3.Huizum; 4. Lemmer; 5. Joure; 6. Earnewâld; 7. Leeuwarden; 8. Grou; 9. Akkrum; 10. d’Halve Maen; 11. Drachten; 12. Langweer; 13. Súdwesthoek; 14. Woudsend

Eindklassement

(bron: Omrop Fryslân)

1. Grou; 2. Lemmer; 3. Heerenveen; 4. Leeuwarden; 5. Earnewâld; 6. Akkrum; 7. Huizum; 8. Joure; 9. Sneek; 10. Langweer; 11. d’ Halve Maen; 12. Drachten; 13. Woudsend; 14. Súdwesthoek.