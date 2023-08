Aan de Bak: Dag 11 Lemmer 2

Wie is er vandaag aan de bak?

“Peter Kant uit Irnsum, ik ben de derde man aan de grootschoot. Bij harde wind help ik mee de schoot aan boord te trekken. En voor de wind druk ik de giek naar beneden om zoveel mogelijk zeiloppervlak te krijgen dat wind vangt. Gister heb ik gemist vanwege mijn knie, vandaag was ik weer van de partij. Met mijn knie gaat het nu goed, misschien morgenvroeg wat minder. Maar dan gooi ik er wel wat paracetamol of ibuprofen in en dan is het weer: gaan met die banaan!”

Wat kwam zoal ter tafel toen jullie vanmiddag aan de bak zaten?

“Tussen de middag eet ik niet mee, ik heb mijn eigen krachtvoer: een broodje kipfilet eiwit. Die heb ik boven aan dek opgegeten. Daarnaast zitten we natuurlijk samen aan een bakje koffie voor de bespreking van ons plan van aanpak. Gister heb ik Omrop Fryslân terug gekeken. Het viel me op, dat onze gaffel minder ver naar buiten stond dan die van de rest. Dat heb ik bij de voorbespreking gemeld en dat is meegenomen. Of het waar is of niet, zeg het maar. Feit is wel dat we vandaag derde zijn geworden. Hier aan boord noemen ze het gekscherend ‘het Peter Kant effect’.”

Zijn jullie vandaag goed aan de bak gekomen?

“Ja, we zijn hartstikke mooi aan de bak gekomen. De start was redelijk. We rondden als 13de de bovenste ton en lagen 6de bij de volgende bovenste ton. Iedereen werd steeds fanatieker. Je wilt winnen. Als je vierde ligt, wil je derde worden. We kregen nog een paar beste vlagen en kwamen derde te liggen. En als je derde ligt, ga je voor de tweede plek. Uiteindelijk scheelde het maar een meter of twee of we hadden Huizum ingehaald.

Jappie brengt ons nu aan de wal voor de prijsuitreiking. Zodra ik thuis ben, gaat mijn been direct omhoog. Die blessure van mij moet met rust herstellen. Morgen zal ik weer tijd nodig hebben om op te starten, maar met wat ibuprofen gaat het wel lukken. Natuurlijk wil ik er morgen weer bij zijn.”

Riemie van Dijk