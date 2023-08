Aan de Bak: Dag 10 Lemmer 1

De uitdrukking ‘aan de bak komen’ betekent 1: aan de beurt komen en 2: de gelegenheid krijgen om te laten zien wat je kunt. Daarnaast is ‘de bak’ een oude zeemansbenaming voor de houten kom waarin de warme kost van 6 tot 8 schepelingen werd opgediend.

Wie is er vandaag aan de bak?

“Henk de Zee. Ik woon in Goingarijp, lekker aan het water en ik zit aan de lier. Het bedienen van de lier is meer dan het zeil omhoog en naar beneden doen. Dat doen we met zijn allen. We zijn heel hard aan het werk om het skûtsje vooruit te krijgen. Noem wat wij doen met de trimmerij maar de machinekamer van het skûtsje. Als wij iets niet goed doen met de trimmerij, dan wil het skûtsje niet lopen.

Het gaat om de balans, de fok en het grootzeil van het skûtsje moeten in balans zijn op de windkracht die er op dat moment is.”

Wat kwam zoal ter tafel toen jullie vanmiddag aan de bak zaten?

“We hebben een heel leuk team, een mooie mix van mensen. Elke week trainen we, elke week doen we ons best. Er is niemand die verzaakt. We hebben zin om aan de bak te gaan. Daar praten we onderling over. In de briefing en in de evaluatie na de tijd. De sfeer is geweldig, er is echt een wij-gevoel. We corrigeren elkaar en hebben afgesproken dat we elkaar aan kunnen spreken en niet de tong hoeven af te bijten. Soms knalt het wel eens, maar dat is de diversiteit binnen ons team. Als je zo hard traint en een mooi voorseizoen hebt gehad, dan wil je meedoen voor de prijzen. We zijn vol goede moed begonnen aan het SKS.

Adviezen zoals: moeten we niet eens dit of dat proberen, die nemen we ter ore. Die zijn welkom. Fijn om te zien hoe iedereen meeleeft. Vandaag zaten er allerlei sponsoren en genodigden op het volgschip. Dat is geweldig.”

Zijn jullie vandaag goed aan de bak gekomen?

“We hadden een mooie vrije start, maar konden niet goed op gang komen. We hebben een aantal skûtsjes ingehaald en een machtig mooie wedstrijd gehad. Natuurlijk hadden we hoger willen eindigen. We zien de teleurstelling bij de mensen op het volgschip. Maar teams die goed leren omgaan met teleurstellingen, daar komen goede kampioenen uit. Als je niet leert omgaan met teleurstellingen, kun je niet winnen. Direct na de wedstrijd praten we zaken door: hoe ging dit en hoe ging dat? Daarna is het klaar en ligt de focus weer op morgen. Mooi, dat Jappie daarin de leiding neemt. Die zet ons al snel in de richting van morgen.

Hopelijk kan ons bemanningslid Peter Kant morgen aanwezig zijn op het volgschip. Met het inzeilen gisterochtend ging het nog wel. Maar ‘s middags had hij zoveel pijn, dat het niet meer ging. Hij heeft zijn binnenste knieband verrekt en stuurde een foto van een ingezwachtelde knie. Dat hij niet mee kon zeilen, moet een enorme domper zijn geweest. Hij werkt altijd keihard, is een stille kracht aan boord.

Misschien kun je hem morgen interviewen en kan hij dan aan de bak.”

Riemie van Dijk