Aaldrik van Dalen beoogd voorzitter Waterpoort Boys

SNEEK- Na een periode zonder voorzitter die men als het "stadhouderloos tijdperk" zou kunnen aanduiden, is het bestuur van Waterpoort Boys bijzonder ingenomen met het feit, dat de club in Aaldrik van Dalen een kandidaat-voorzitter heeft gevonden.

De beoogd voorzitter wiens benoeming bij de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden zal worden voorgelegd, is geen onbekende binnen de Sneker voetbalwereld en binnen Waterpoort Boys. Zo heeft de in Sneek gevestigde makelaar-taxateur al enige jaren een reclamebord bij de WPB en bezocht hij in het verleden regelmatig thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Omdat het bestuur niet verwacht dat de leden tegen de benoeming van Aaldrik van Dalen bezwaar zullen hebben, zal hij vooruitlopend daarop als interim-voorzitter meedraaien.

Het bestuur is zoals hiervoor al werd vermeld, zeer ingenomen met de kandidaat-voorzitter en verwacht dat de vereniging met Aaldrik van Dalen aan het bestuurlijke roer in velerlei opzichten een stap vooruit kan en zal maken.

