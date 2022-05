Aald Hielpen 110 jaar: Sits Lezing en presentatie

HINDELOOPEN- Dit jaar bestaat folkloristische zang- en dansgroep “Aald Hielpen” 110 jaar en elke maand is er daarom een activiteit georganiseerd om dit gezamenlijk te vieren. De eerste activiteiten konden geen doorgaan vinden, maar na de Balfolk in maart en de opening van de tentoonstelling 110 jaar Aald Hielpen in Museum Hindeloopen en daarbij de uitreiking van het fotoboek vorige maand, is het nu de beurt aan de mei activiteit. Deze maand staat in het teken van het Hindelooper kostuum en dan met name de stof die het vrouwen kostuum zo uniek maakt: Sits.

Sits is een kleurrijke, met bloemmotieven beschilderde of bedrukte katoenen stof, oorspronkelijk door de VOC uit India geïmporteerd. Het Hindelooper kostuum is daarom een zeer kleurrijke en gevarieerde dracht, die totaal afwijkt van de klederdracht die destijds in de rest van Friesland gedragen werd.

Op zaterdag 14 mei geven Harmen Glashouwer en Theodorus Adriaanse een lezing en presentatie over Sits in gemeenschapscentrum de Foeke in Hindeloopen

Harmen Glashouwer, die naast Hindelooper schilder ook ontwerper van stoffen is, en dan met name de sits motieven, heeft deze passie voor ontwerpen in samenloop met het Hindelooper schilderen ontwikkeld. Beide ontwerp stijlen hebben namelijk patronen van sierlijke bloemen en bladeren gemeen. Sinds 2017 is zijn eigen collectie stoffen verkrijgbaar onder de naam Hindelopia. Ook deze collectie is geïnspireerd op de eeuwen oude veelkleurige sits. Harmen vertelt u over het ontstaan van Sits en hoe hij dit in praktijk toepast.

Theodorus Adriaans (ontwerper, filmmaker en verhalenverteller) heeft een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten gemaakt. Onder de naam: ‘Community Dressing’ neemt Theodorus de kijker via de streekdrachten mee naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie.

Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, ontstaat een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem. Verschillende experts, vakmeesters en draagsters komen aan het woord om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

In aflevering VI kijken we naar de streekdracht van Hindeloopen en hun veelvuldige gebruik van sits, de Indiase handgeschilderde of handbedrukte katoen. Theodoor neemt je mee naar de herkomst van sits, de handelsrelatie tussen Nederland en India, en gaat kijken naar wat voor effect die heeft gehad op het huidige modesysteem.

De Sits lezing en presentatie op zaterdag 14 mei beginnen om 14:00 uur en toegang is gratis.