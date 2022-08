Aald Hielpen 110 jaar: Dag van de Hylper taal

HINDELOOPEN- Dit jaar bestaat folkloristische zang- en dansgroep ‘Aald Hielpen’ 110 jaar en elke maand is er daarom een activiteit georganiseerd om dit gezamenlijk te vieren. De eerste activiteiten konden helaas door corona niet doorgaan, maar na de Balfolk in maart en de opening van de tentoonstelling 110 jaar Aald Hielpen in Museum Hindeloopen en daarbij de uitreiking van het fotoboek in april, een lezing over sits, een internationaal dansfestival en een zomeravondwandeling. Staat voor september de dag van de Hylper taal op de agenda

Hindeloopen staat bekend om haar schilderkunst, klederdracht en de eigen unieke taal. Een taal die aan de basis staat voor het Fries wat nu wordt gesproken. Een minderheidstaal die nog steeds levend is en waarbij in het verleden veel over is gepubliceerd.

Op zondag 18 september geeft Siebren Dyk een lezing over de Hylper taal met aansluitend verzen en gedichten in het Hylpers door Anske Smit en Wiebe Zoethout.

Siebren Dyk neemt u mee naar het ontstaan van de Hylper taal, de bijzonderheden van deze taal. Hij benoemt de verschillen tussen het Hylper woordenboek van Van der Kooy uit 1937 en van Blom en Dyk uit 2019. Daarnaast zul hij u nog meenemen naar het verleden, heden en toekomst van de Hylper taal.

Voor eenieder die belangstelling heeft voor de Hindeloopen, de Hylper taal en minderheidstalen is deze middag een aanrader.

De dag van de Hylper taal in deze vorm zal voor het eerst dit jaar plaatsvinden. Het doel is om er een jaarlijks evenement van te maken om zo deze bijzonder taal in de aandacht te houden.

De lezing in gemeenschapscentrum de Foeke in Hindeloopen op zondag 18 september begint om 14:00 uur en toegang is gratis.