Aaipop wie in bytsje ûndogens: 1 april!

Nijland – Wat binnen de organisatie van Stichting Aaipop begon als ondeugend grapje leverde al snel serieuze reacties op. Gisteren maakte Stichting Aaipop, de organisatie van het grootste Friestalige festival ter wereld, bekend in het vervolg alle communicatie in het Nederlands uit te voeren. Dit om niet alleen Friestaligen te kunnen bereiken, maar ook de Nederlandstalige Friezen. Eén van de aangedragen redenen was dat de stichting niemand wilde buitensluiten in deze inclusieve tijd.

Dit nieuws werd breed opgepakt op Aaipops eigen sociale kanalen en in de lokale media. Echte Aaipop-liefhebbers reageerden al snel verbaasd, al waren sommigen ook alert en merkten op dat het hier wel om een grap zou moeten gaan. Vandaag kwam de aap uit de mouw en bekende de Friestalige organisatie dat dit nieuwtje een echte ‘ien april, kikkert yn’e bil’ grap blijkt te zijn. Hoewel de stichting uiteraard niemand wil buitensluiten zijn zij 35 jaar geleden opgericht met het doel het stimuleren van Friestalige muziek en cultuur, en dit streven zal nooit veranderen. De focus van Aaipop ligt hierom ook niet persé op groei of meer bezoekers aan te trekken, maar altijd op de Friese taal.

Stichting Aaipop moet artiesten die zich al opmaakten Nederlands- en/of Engelstalige muziek in te sturen helaas teleurstellen. Aaipop zou deze songwriters willen stimuleren in het Fries of in aan het Fries verwante streektalen zoals het Stadsfries of het Bildts hun liedjes te schrijven. Stichting Aaipop kan dan bijna met zekerheid zeggen dat zij voor deze Friese liedjesschrijvers een podium beschikbaar hebben.

Het nieuws gisteren dat de kaartverkoop dit jaar goed verloopt blijkt geen grap te zijn. Met nog twee weken te gaan zijn er al meer kaarten in de voorverkoop verkocht dan voorgaande jaren. De hoop vanuit de stichting is dat deze verkoop in een stijgende lijn door zal gaan zodat Paasmaandag in Nijland weer een ouderwets drukbezocht Friestalig festival kan zijn. Een feest waar oude bekenden elkaar treffen en nieuwe bezoekers elkaar leren kennen.