Aaipop opent op Paasmaandag met jubileumlied

NIJLAND – Toen Stichting Aaipop dichteres Pieteke de Boer uit Wommels benaderde met de vraag of zij een paar gedichten wilde schrijven speciaal voor het Aaipop festival konden zij nog niet bevroeden dat deze opdracht een bijzonder jubileumlied op zou leveren. Het Aaipopfestival bestaat dit jaar exact 35 jaar en dat wordt gevierd op Paasmaandag in Nijland. Na twee jaar geen echte Aaipop te hebben kunnen organiseren in verband met de coronamaatregelen en met de oorlog in Oekraïne beseft Stichting Aaipop de bijzonderheid van dit jubileum.

Het Aaipopfestival is erop gericht Friese muziek en cultuur te stimuleren. Bij jongeren en bij ouderen, ook in moeilijke tijden. Pieteke de Boer heeft dit prachtig verwoord in het gedicht en Stichting Aaipop de mogelijkheid gegeven dit gedicht te gebruiken voor een lied. Susanne Spies uit Nijland heeft afgelopen week onder het gedicht een melodie gemaakt en zal met dit lied, vooraf aan de openingsband Jabuur Neebuur, de 35ste editie van het Aaipop festival openen.

Daarnaast is er een clip gemaakt met oude beelden van het Aaipopfestival in 2019 en nieuwe beelden op de plek waar Aaipop 35 jaar geleden begon, de Herberch fan Nylân. Dit muzikale project is op zeer korte termijn door Susanne Spies gerealiseerd en hierdoor een echt cadeautje voor Stichting Aaipop. Het lied zal aankomende week via de sociale Aaipop-kanalen gedeeld worden.

Naast het jubileumlied heeft Pieteke de Boer nog vier korte gedichtjes gemaakt. Al deze gedichten zullen te lezen zijn op het festivalterrein. Enkele jaren geleden heeft Stichting Aaipop de focus gelegd op naast het stimuleren van Friese muziekschrijvers, ook bezoekers te triggeren met de Friese taal door vele Friese teksten ten toon te stellen op het festivalterrein. Deze ontwikkeling maakt dat het Aaipopfestival uitgegroeid is tot een Friese beleving voor het oor en het oog.

Gewearen sjitte raak

en bommen falle swier

wy libje hjir yn frijheid

en drinke liters bier

wy roppe en we sjonge

al yn ús memmetaal

we dûnsje en we springe

sa lekker wer normaal

we tinke oan dy oaren

en nimme der noch ien

we binne hjir op Aaipop

ús hert is net fan stien

rot op mei dy koroana

ik krûp dy lekker oan

want op dizze feestdei

is alles wer gewoan

prate, sjonge en spylje

it Frysk dat is ús taal

fan grutte Pier en frijheid

in diel fan ús ferhaal

Pieteke de Boer