Aaikepop, de Aaipop ervaring voor de allerjongsten

Nijland- Stichting Aaipop maakt zich na twee jaar weer op voor het Aaipop festival. Na twee online edities is de organisatie er weer op gebrand een groot succes te maken van dit grootste Friestalige muziekfestival. De kaartverkoop is al vijf weken geopend en loopt voorspoedig. Met nog drie weken te gaan tot Paasmaandag belooft deze Aaipop editie druk bezocht te worden.

Naast de drie podiums en vijftien bands is er op Aaipop ook ruimte voor de allerjongsten. In 2019 werd voor het eerst Aaikepop gevierd op het festival. Met succes, en daarom vindt dit ‘kleintje Aaipop’ opnieuw plaats op het festivalterrein. Bruno Rummler zal als troubadour de muzikale omlijsting zijn van dit kinderfeest. Ook kunnen de kinderen geschminkt worden en vinden er allerlei kinderactiviteiten plaats. De allerjongste festivalgangers van de bassischool en hun begeleiders zijn vanaf 13.30 uur welkom op het Aaipop festivalterrein. De entree is voor zowel de kinderen als de begeleiders gratis.

Al 35 jaar Aaipop

Vanaf 14.00 uur zal het Aaipop festival als vanouds weer losbarsten. De feestende band Jabuur Neebuur zal met hun eigen “ûndercovers” het Rockhok dak eraf spelen. Een feestelijke opening op een feestelijke dag, Aaipop bestaat namelijk dit jaar 35 jaar. Aaipop is hét Friese muziekfeest van Friesland, dat simpelweg is begonnen omdat het er nog niet was. Uitgegroeid naar een stichting die staat voor het bieden van een podium aan alle Friestalige artiesten. Alle jaren trok Aaipop vele enthousiaste Friese muziekliefhebbers naar Nijland en gezien de al succesvolle lopende voorverkoop is de verwachting is dat dat dit jaar niet anders zal zijn.