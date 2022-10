Aafke Romeijn met Godzilla in Lewinski

SNEEK- Aafke Romeijn treedt 15 oktober op in Lewinski. Dikke beats, messcherpe teksten en analoge synthesizers: Aafke Romeijn (1986) is de ongekroonde koningin van de Nederlandstalige electropop. Denk: Spinvis meets Daft Punk meets Peaches, en je komt al een heel eind in de richting. Misschien ken je haar van Alles Went, het hipsterliedje dat ze met Sef maakte, misschien heb je haar voorbij zien rennen op twitter: Aafke is nooit bang om het achterste van haar tong te laten zien. In 2021 verschijnt het album Godzilla.

“Mijn hoofd is soms een stad met benauwende steegjes, doodlopende straten en bodemloze bouwputten” zegt Aafke Romeijn. In samenwerking met het literaire crossover festival Tilt en de Arbeiderspers bracht ze vorig jaar haar poëziedebuut Leegstand uit. Romeijn verkent daarin haar depressies alsof het lege winkelpanden zijn en geeft ze een inkijkje in hoe het is om de dag door te komen als depressies je teisteren. Nu vloeit haar nieuwe album 'Godzilla' hieruit voort. Voor het album werkte ze enkele van deze gedichten om tot songs om de monsters uit haar hoofd te verdrijven. Dit resulteerde in veelzijdige songs die uitnodigen om te dansen en te huilen.

Klassieke musici

Aafke Romeijn groeide op in een gezin van klassieke musici, studeerde harp, compositie en piano aan het conservatorium, maar maakte tegelijkertijd gitaar punk en raakte in de ban van hiphop. Godzilla vat deze diversiteit samen in melancholische popsongs met duistere elektronische beats, romige pianopartijen en analoge synths. Romeijn: ‘’Het is zo raar en zo fijn om dingen te kunnen maken in een tijd waarin veel stilstaat of achteruit holt. Ironisch genoeg is het dit keer eens niet een politiek project, maar juist een album dat over mijzelf gaat. Na jarenlang naar buiten gekeken te hebben, kon ik na een periode van zware depressie simpelweg niet anders dan reflecteren op een periode van vallen en opkrabbelen.’’

‘’Daarmee is Godzilla nu al de persoonlijkste plaat die ik ooit maakte. Ik heb geen personages verzonnen om me achter te verschuilen. Ja, Godzilla verschijnt af en toe ten tonele om een paar ruiten in te gooien, maar het zijn mijn ruiten. Godzilla gaat over de lange weg uit een depressie, naar het licht, en borduurt voort op de teksten uit Leegstand, mijn dichtbundel die tijdens de eerste lockdown verscheen.’’

Wilt u vooraf een maaltijd mee-eten? Dat kan. Kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen 18:00 uur en 19:30. Eventuele dieetwensen graag vooraf aan Lewinski doorgeven. Aafke Romeijn speelt van 20:00 tot ca. 21:00 uur (inloop vanaf 19:30)

Datum: zaterdag 15 oktober 2022 / 19:30 uur