A7 tussen Sneek en Joure dicht door omhoogkomend asfalt

JOURE/SNEEK - In beide richtingen is de A7 tussen Joure en Sneek dicht. Ter hoogte van de Prinses Margrietkanaaltunnel bij Uitwellingerga gaat de snelweg rond deze tijd in beide richtingen dicht. Het asfalt breekt daar open en komt omhoog.

Rijkswaterstaat weet niet wat de oorzaak is, dat wordt onderzocht. Verkeer wordt omgeleid via Leeuwarden en Heerenveen. Het asfalt in het aquaduct brokkelt af. De weg is zo slecht dat er geen verkeer meer overheen kan. Het asfalt is omhoog gekomen.

,,Wij kunnen de veiligheid niet meer garanderen, daarom moest de weg zo snel mogelijk dicht", zegt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.

Oplossing

Hoe dit kan is niet duidelijk. ,,Wij zoeken naar een oplossing. We weten nog niet wat er aan de hand is en we weten nog niet wat we eraan kunnen doen. Daarom is niet duidelijk hoelang het gaat duren."



Bron: Omrop Fryslan