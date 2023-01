A7: start grondonderzoek bij Prinses Margriettunnel

Ook moet het inzicht geven in de opbouw van de verschillende grondlagen. De resultaten van het onderzoek zijn een belangrijk onderdeel om tot een goed herstelplan voor de tunnel te komen.

Aanbrengen peilbuizen

Een aannemer brengt aan beide zijden van de tunnel meerdere peilbuizen aan. Via deze buizen kan de grondwaterstand goed worden gemeten. Ook kunnen met deze buizen grondwatermonsters worden afgenomen om de samenstelling van het water te kunnen onderzoeken.

Naast het plaatsen van peilbuizen worden ook grondmonsters genomen. De samenstelling van de grond en de opbouw van de verschillende grondlagen kan daarmee worden vastgesteld. Het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van de grondmonsters gaat naar waarschijnlijkheid 1,5 week duren. Alle grondeigenaren hebben toestemming gegeven voor deze werkzaamheden.

Afsluiting Prinses Margriettunnel snelweg A7

In de week van 16 december 2022 constateerden medewerkers van Rijkswaterstaat schade aan het wegdek in de Prinses Margriettunnel (1976) in de snelweg A7 bij Sneek. De schade bleek zo ernstig, dat de A7 tussen Sneek en Joure in beide richtingen moest worden afgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak en het herstel duurt mogelijk maanden.

Bron: Rijkswaterstaat