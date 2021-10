A6 richting Emmeloord deels afgesloten door ongeval

OLDEOUWER - Rijkswaterstaat meldt dat de A6 richting Emmeloord is deels afgesloten. Het verkeer kan over de vluchtstrook.

De stremming is tussen Joure en Oosterzee. Er is een ongeluk gebeurd waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Heerenveen omgeleid via de A32 en de A28.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond vier uur weer vrij is.