A Tribute to Willy Deville Concert in Hieslum

Deze - in 2009 overleden – Amerikaan maakte aanvankelijk naam als leadzanger van de band Mink DeVille en scoorde hiermee in 1977 de internationale hit Spanish stroll. Later ging DeVille op de solotoer en leverde hij nog vele muzikale meesterwerken af. Hij vermengde in zijn muziek rock met blues, soul en latin. Muzykkafee DeVille is naar hem vernoemd.

Aanvankelijk stond het Tribute-concert in het café op de Tempelreed 14 in Hieslum in oktober 2020 gepland, ter ere van het vijfjarig jubileum, maar helaas gooide de coronapandemie roet in het eten en om dezelfde reden kon het feest ook vorig jaar niet doorgaan. Nu, in 2022, moet het er dan eindelijk van komen. Het concert van Jimmy Sterman begint om 21.00 uur.