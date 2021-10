A is fan aapke / A is een aapje Fries-Nederlands dieren-alfabet

LEEUWARDEN- Bij uitgeverij Afûk is verschenen a is fan aapke in grappich en ûndogens bist / a is een aapje in vliegende vaart. A is fan aapke / A is een aapje is een dieren-alfabet met teksten op rijm geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is een zogenaamd omkeerboekje met aan de ene kant de Friese teksten en vanaf de andere kant de Nederlandse. Het boek is geschreven door Eppie Dam en geïluustreerd door zijn dochter Ankemarije.

a is in letter

al krekt sa’n wûnder as de z

it sjongt en gûnzet, sist en snettert

fan bisten yn it alfabet

a is een letter

ver weg van de z

dichtbij zijn de dieren

van het alfabet

Over de schrijver

Eppie Dam (De Pomp, 1953) is dichter, schrijver, kinderboekenschrijver, schepper fan liturgisch werk, vertaler en poëzierecensent. Hy debuteerde in 1978 met de dichtbundel Mei de jierren en de verhalenbundel Strie oerdwers. In 2017 ontving hij de Gysbert Japicxpriis voor de dichtbundel Fallend ljocht. Zijn eerste Friese kinderboek Spinaazje op spikers en oare ferhalen verscheen in 1986. Voor Dingeman krijt wjukken kreeg hij in 2001 de Simke Kloostermanpriis. Daarnaast verschenen er noch diverse kinderboeken van zijn hand, zoals Fjouwer dappere mûskes in 2012 en in 2017 Tsjilp: 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters. Dit boek werd voorgedragen voor de IBBY Honour List 2020.

Over de illustratrice

Ankemarije Dam is de dochter van schrijver Eppie Dam en is al 8 jaar actief in de grafische sector. Zij maakte o.a. de omslagen voor de dichtbundel In aap foar de bokkewein (2017) en het liedboek Hertslach (2019). Boekgegevens a is in aapke in grappich en ûndogens bist / a is een aapje in vliegende vaart Auteur: Eppie Dam Illustraties: Ankemarije Dam Uitvoering: harde kaft ISBN: 978 94 93159 69 3 Verkoopprijs: € 14,95 www.afuk.frl