'A Christmas Morning', met DEBASIC & Anne Visser

SNEEK- Zondag 18 december geeft pop- en jazzorkest DEBASIC in samenwerking met Sneker zangeres Anne Visser een gezellig kerstconcert in de Martinikerk in Sneek. Het concert begint om 11:15 uur, waarbij u onder het genot van een kopje koffie, een stukje kerstbrood of een lekker glaasje wijn helemaal in de sfeer kunt komen van de aanstaande feestdagen.