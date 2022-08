85e Sneekweek is dan eindelijk los!

SNEEK - Vrijdagavond is in Theater Sneek de 85e editie van de Sneekweek officieel geopend. Burgemeester Jannewietske de Vries begon haar openingswoord met het getal 1099, want zoveel dagen was het alweer geleden dat de vorige editie van de Sneekweek (2 augustus 2019) van start ging.

Na twee afgelaste edities vinden de organisatoren het daarom best spannend of het publiek de Sneekweek opnieuw massaal weet te vinden. Voor het zeilevenement hebben zich meer dan 600 boten ingeschreven in 30 verschillende klassen. Dat is een prachtig aantal. Dat betekent dat er dagelijks zo'n 1200 zeilers het wedstrijdwater opgaan om met elkaar de strijd aan te gaan.

Verder werd er ook vooruitgeblikt naar een toekomstbestendige Sneekweek. Een ambitieus document waarin de Sneekweek niet alleen groener en duurzamer moet worden, maar ook wordt onderzocht hoe 'de meer' en de stad dichter met elkaar verbonden kunnen worden. De streefdatum voor een toekomstbestendige Sneekweek is 2031. Er is dus nog even tijd.

Boot van het Jaar

Dit jaar is er geen boot maar een zeilklasse gekozen tot 'Boot van het Jaar' en dat is de Flitsklasse geworden. De Flits is nog altijd een zeer populaire jeugdzeilboot. Menig zeiler heeft in de Flits het zeilen geleerd. Bovendien is de stad Sneek belangrijk geweest voor de opmars van de Flits als populaire jeugdzeilboot. In de jaren 60 kreeg de Flits vanuit de HBS in Sneek een impuls toen daar als educatief project met bouwpakketten Flitsboten werden gebouwd. Daarnaast viert de Flitsclub Sneek dit jaar haar 50-jarig bestaan. De oorkonde met wimpel is wat dat betreft op zijn plaats.

Als laatst plichtpleging vond de benoeming van de Panschipper plaats. Voor de tweede keer in de geschiedenis ging deze eervolle titel naar een vrouw. Trynke Schuurmans uit Sneek werd benoemd tot Panschipper vanwege haar verdiensten voor de zeilsport en voor de Sneekweek in het bijzonder. Daarmee is mevrouw Schuurmans toegetreden tot de Orde van de Sneker Pan.