70’s Unplugged – Love the one you’re with in Theater Sneek

SNEEK- Deze gevleugelde uitspraak ‘Love the one you’re with’ van Billy Preston vormt het thema voor de nieuwe show van The 70's unplugged. De mooiste lovesongs van bijvoorbeeld Crosby-Stills-Nash & Young, Fleetwood Mac, Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, Bob Dylan, The Eagles, James Taylor, Linda Ronstadt e.v.a. komen voorbij.