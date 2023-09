6 Tips voor de startende horeca ondernemer

INGEZONDEN - Als je start als horeca ondernemer is er veel waar je over na moet denken.

Wil je een succes maken van je bedrijf, lees dan deze tips voor een goede start en een goede prognose voor de toekomst.

1: Kies een betrouwbaar kassasysteem

In de horeca moet je snel kunnen afrekenen. Als het druk is willen klanten ook vlot worden geholpen. En natuurlijk wil je voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Met goedekassasysteem software zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt en mensen snel kunnen afrekenen. Ook als er met cash geld wordt betaald, al neemt dat natuurlijk altijd meer tijd in dan een pinbetaling.

2: Zorg dat je betaalde Btw terugkrijgt

Bewaar alle aankoopbewijzen goed. Op die manier weet je zeker dat je alle betaalde btw terug kunt krijgen als je aangifte doet. De meeste ondernemers doen ieder kwartaal aangifte, sommigen maandelijks. Als je gebruik maakt van een boekhouder, zorg dan dat deze de facturen op tijd heeft zodat de aangifte tijdig kan worden ingediend. Als je te laat bent komt je dat op een boete te staan.

3: Hoe ga je je personeel betalen?

Als je op zoek gaat naar personeel voor in de bediening of in de keuken dan is het natuurlijk wel zaak dat zij hun loon krijgen en liefst op tijd. Bedenk dus vooraf hoe je dit gaat regelen. Als je bedrijf net is opgestart is er wellicht nog niet voldoende omzet om de kok in de keuken of het bedienend personeel uit te betalen. Soms kun je een lening krijgen voor de opstart van je bedrijf waar ook de loonkosten voor de eerste maanden in worden meegenomen.

4: Laat geen aftrekposten onbenut

Betaal niet meer belasting dan nodig is. Zorg er dus voor dat alle bedrijfskosten voor aftrek in aanmerking komen. Dit staat dus los van de btw die je betaalt. Als je inkoopt voor de zaak dan kun je die kosten aftrekken van je omzet. Het gaat daarbij niet alleen om fusten bier, kratten frisdrank of flessen wijn. Het gaat ook om nieuwe krukken voor bij de bar of de vervanging van de oven in de keuken.

5: Vraag advies aan deskundigen

Niemand kan alles van tevoren weten. Maar het kan zeker geen kwaad om advies in te winnen bij een deskundige binnen de horeca. Neem contact op metBooq Solutions als je je wilt laten informeren over een goede bedrijfsvoering voor je horeca onderneming. Op die manier ben je voorbereid op alles wat je kunt tegenkomen als je de deuren van je zaak opent of als deze een tijdje draait.

6: Maak efficiënt reclame

Je kunt op verschillende manieren reclame maken. Voor horeca geldt dat je je in eerste instantie richt op de plaatselijke bevolking. Dat betekent dat adverteren in een huis aan huis blad of met een huis aan huis verspreide folder vaak de beste optie is.