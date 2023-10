50-jarig jubileum dirigent Jan Blanksma zorgt voor volle Mauritiuskerk in IJlst

IJLST - Zaterdag 30 september was het 50 jaar geleden dat Jan Blanksma uit Ysbrechtum met het dirigeren van koren is begonnen. Mede dankzij zijn enthousiaste en inspirerende leiding hebben heel veel mensen in de loop van die 50 jaren het koorzingen ontdekt en ervaren hoe leuk en mooi zingen is, want het zorgt daarnaast ook voor saamhorigheid en verbinding.

Een commissie organiseerde een speciaal feestconcert voor de jubilaris met medewerking van zijn Pop-en Musicalkoor Drylts en zijn koor The Christmas Voices. Verder werkten mee Johannes Rypma en Welmoed Blanksma, alles onder leiding van het combo Paul Horjus / Pieterklaas de Groot / Bob Pruiksma / Ido Couperus. In een volledig uitverkochte en barstensvolle Mauritiuskerk in IJlst sprak presentator Jan Kuipers alles aan elkaar en genoten de aanwezigen van de mooiste liederen.

Aan het eind werd Jan Blanksma in het zonnetje gezet met bloemen en flessen wijn met speciaal etiket van het popkoor Drylts en werd hij benoemd tot erelid van het koor The Christmas Voices. Hierna volgde nog een gezellige nazit en was men in de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Op de foto de dolgelukkige jubilaris en erelid Jan Blanksma te midden van zijn koor The Christmas Voices.