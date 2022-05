50.000 bezoekers op de eerste Campina Open Boerderijdag 2022

AMERSFOORT - De eerste Campina Open Boerderijdag van 2022 is door 50.000 bezoekers bezocht. 28 boerenfamilies door heel Nederland openden op 27 mei hun staldeuren voor publiek om te laten zien hoe melk van de koe naar het glas thuis op tafel komt. Op de Open Boerderijdagen zijn leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud te beleven, van een rondleiding op het boerenerf tot skippykoeien, melkpakvissen en levensgroot memoryen. Bezoekers kunnen daarnaast Campina-producten proeven en meer te weten komen over zuivel als onderdeel van gezonde voeding in combinatie met een actieve levensstijl. Op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, kunnen mensen op nog eens 48 boerderijen een kijkje nemen in het boerenleven

Ook de Meentboerderij van familie Jansen in Hilversum werd druk bezocht. Campina-ambassadeur en Olympisch schaatskampioen Sven Kramer was hier aanwezig en moedigde de deelnemers van de melkwegrace aan, gaf met de boer rondleidingen op de boerderij en vertelde over het belang van zuivelproducten en beweging. Sven Kramer: "Op de Open Boerderijdagen leren kinderen op een speelse manier waar melk vandaan komt en hoe het boerenleven eruitziet. Ook krijgen ze een rondleiding van de boer op de boerderij en het erf en komen ze meer te weten over hoe belangrijk voeding en beweging is om gezond en fit te blijven. Ze leren door zo'n bezoekje aan de boerderij heel veel, erg leuk!"

Op 6 juni 2022 (Tweede Pinksterdag) vindt de volgende Campina Open Boerderijdag plaats. Nog eens 48 boerderijen door heel Nederland openen dan hun staldeuren van 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Kijk voor een boerderij in de buurt op Campina.nl/boerderijdagen.

Zuidwesthoek

In de regio zuidwesthoek van Fryslân zijn twee boerderijen die aan de Open Boerderijdag van Campina meedoen. Afgelopen vrijdag was dat IJsboerderij Margje 24 van de familie Bouma in Workum. Op maandag 6 juni is de boerderij van Maatschap Sijbrandij in Heeg geopend voor het publiek.