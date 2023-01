5 x Voordelen van een woonkeuken met glazen dak

Maar naast de ontspannen reuring van samen spelletjes doen, eten, visite ontvangen en talloze hobby's bedrijven heeft een woonkeuken meer voordelen. Zeker als je deze van een glazen dak voorziet.

Meer lichtinval

Overweeg je ook een uitbouw in de vorm van een woon- of leefkeuken? Het glazen dak geeft natuurlijk oneindig veel meer licht in deze ruimte, dus overleg met je aannemer wat er allemaal mogelijk is. Vanzelfsprekend maakt dubbelglas kopen voor de verbouwing hier onderdeel van uit, ook om de redenen hieronder.

Besparen op stroomkosten

Op de website van Glaswebwinkel zie je allerlei voorbeelden van serre-achtige ruimtes. Idyllische taferelen die je ook in jouw huis kunt realiseren, als daar tenminste de ruimte voor is. Veelal wordt een stuk van de tuin of een deel van de woonkamer in het project betrokken. Het glazen dak zorgt zelfs in de winter voor meer warmte en dus minder stookkosten, ook omdat veelvuldig in deze ruimte vertoefd wordt en de radiatoren in andere vertrekken dus uit kunnen. Maaltijden uit de vriezer hoeven niet kunstmatig ontdooid te worden. En pas laat in de middag knip je het licht aan.

Je eigen moestuinkas

Het broeikaseffect - denk aan een glazen dak dat deels opengezet kan worden! - biedt de mogelijkheid om het hele jaar door voor je eigen groenten en kruiden te zorgen. Van tomaten tot courgettes en van basilicum tot bonen, je kweekt de zaadjes op in deze ruimte alvorens ze in de volle grond of potten geplant worden. Ook je andere planten worden hier blij.

Vrolijk humeur

Over vrolijkheid gesproken. Het zonnetje draagt bij aan een beter humeur, dus is het fijn als je op heldere winterse dagen met een kop thee ontspant in het volle licht. De geur van de planten draagt zijn steentje bij. Ook het gekletter van de regen op het glazen dak, terwijl jij voor vrienden staat te koken of een ouderwets bordspel met je kinderen doet, geeft een huiselijk gevoel.

Meer buitenleven

Het doorzichtige geheel zorgt ervoor dat je vaker de tuin inloopt, zeker als je voor openslaande glazen deuren of een glazen schuifwand kiest. Het buitenleven der Lage Landen is massaal omarmd in deze eeuw en dat vertaalt zich in de winterse maanden tot tuinieren, feestjes geven of andere activiteiten. Bij het bakken van oliebollen in de tuin hou je de frituurgeur buiten de deur, visite komt gezellig ouderwets 'achterom' binnen en met vrienden in pakweg februari mijmerend om de vuurkorf heen staan, is ongekend romantisch.