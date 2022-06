5 x Manieren om meer lichtinval in je huiskamer te creëren

INGEZONDEN - Een huiskamer met weinig licht is niet al te best voor je humeur, en kunstlicht is niet de oplossing.

Daglicht is wat je nodig hebt, en om daar meer van te genieten bestaan er tal van maatregelen. Van het opstellen van glanzende en glinsterende elementen, tot het plaatsen van glazen schuifwanden.

Glazen schuifwand

Een glazen schuifwand van Verandaglas.com geeft meteen de hele woonkamer een andere look. Er zijn met dit materiaal talloze mogelijkheden: een complete serre of woonkeuken creëren, of de schuifwand simpelweg als schuifpui dienst laten doen. Het zonlicht komt optimaal tot zijn recht met al die licht doorlatende vierkante meters. Dat zorgt tevens voor warmte, waardoor je weer minder hoeft te stoken. We hoeven niet te zeggen dat dát je huis weer duurzamer maakt.

Gebruik lichte kleuren

Met meubels en accessoires in lichte kleuren weerkaatst het licht de kamer in - dit is dus niet zo bij de zwarte wanden en keukens die nu in de mode zijn. Die trend verwaait wel weer, dus kies voor muren die voor meer licht zorgen en waar je dus gelukkiger van wordt. Niks mis met de goeie, ouwe witte wand, het okerkleurige bankstel of het crèmekleurige kleed op je visgraatparket.

Plaats glinsterende objecten zoals spiegels

Dingen die nog meer licht weerkaatsen zijn bijvoorbeeld spiegels. En deze maken je huiskamer niet alleen lichter, maar ook (optisch) groter. Het zijn bovendien tijdloze objecten in elk huis, en verkrijgbaar in de stijl die bij jouw interieur past. Twijfel je daarover, kies dan voor (plak)spiegels in allerlei vormen zonder opvallende randen. Maak er eventueel een kunstzinnige, mozaïek-achtige spiegelwand van. Het oog wil immers ook wat.

Glazen meubels

Vitrinekasten, glazen salontafels en andere min of meer doorzichtige meubels zorgen ervoor dat het daglicht niet onderbroken wordt. Werp een kritische blik op je meubilair en haal de sta-in-de-weg(s) eruit. Sowieso is het raadzaam om de boel in gedachten leeg te halen, te bedenken wat je echt noodzakelijk vindt en dan het geheel opnieuw in te richten. Ook ruimte betekent, zij het soms optisch, meer licht.

Vouwgordijnen of lamellen

Tot slot je raamdecoratie. De klassieke zware gordijnen kunnen mooi ogen, maar nemen naast het raam ruimte in beslag en geven datzelfde raam nooit helemaal de gelegenheid om zijn ding te doen: het doorgeven van licht. Met lamellen of vouwgordijnen benut je vrijwel de gehele oppervlakte van het raam. Overigens kan het ook geen kwaad de ramen zo nu en dan te lappen - van binnen en van buiten - maar dat spreekt voor zich.