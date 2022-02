Je bent immers afhankelijk van het verloop van een wedstrijd. Als de favoriet waarop jij jouw geld hebt ingezet een totale offday heeft, kun je maar zo verliezen. Sommige gokkers besluiten in dat geval extra in te zetten. Als je deze aanpak hanteert, verlies je mogelijk alleen nog maar meer. Om jou hiervoor te behoeden, zetten we in deze tekst 5 valkuilen bij wedden op voetbal op een rijtje.



1. Probeer jouw verlies terug te winnen

Verliezen is nooit leuk. Daarom proberen veel gokkers hun geld terug te winnen als zij een weddenschap verliezen. Dit is één van de grootste valkuilen van wedden op voetbal. Als je jouw geld terug wilt winnen, zet je mogelijk een hoger bedrag in. De kans is aanwezig dat je opnieuw verliest, waardoor jouw verlies alsmaar verder oploopt. Daarom is het beter om jouw verlies te nemen. De volgende keer heb je mogelijk meer geluk.



2. Gokken als je onder invloed bent

Veel Nederlanders wagen een gokje als zij onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen zijn. Toch is dit niet verstandig. Waarom niet? Omdat jouw grenzen vervagen onder invloed van dergelijke middelen. Hierdoor neem je meer risico dan je lief is. Je zet bijvoorbeeld hogere bedragen in of combineert meerdere weddenschappen met elkaar. Hier krijg je ongetwijfeld spijt van als de alcohol, drugs en/of medicijnen zijn uitgewerkt.



3. Eindeloos wedstrijden combineren

Bij bookmakers kun je single bets plaatsen, maar ook combi bets. In laatstgenoemde weddenschap combineer je meerdere voetbalwedstrijden met elkaar. Voordeel hiervan is dat quoteringen met elkaar vermenigvuldigd worden, waardoor je aanzienlijk meer kunt winnen. Waak er wel voor dat je niet eindeloos wedstrijden combineert. Je wint namelijk alleen als je alle wedstrijden van een combi goed voorspeld hebt. Gaat er één wedstrijd fout? Dan ben je jouw inzet kwijt.



4. Zonder strategie wedden

Er zijn genoeg (beginnende) gokkers die zonder strategie wedden. Zij selecteren lukraak één of meerdere wedstrijden en zetten hier geld op in. Wil je de kans op winst vergroten? Gebruik dan een strategie. Op het internet zijn vandaag de dag talloze strategieën die je kunt toepassen. Maar wat is een goede strategie voor het wedden op voetbal? Dat hangt van jouw manier van spelen af. Verdiep je daarom in de verschillende strategieën en bepaal wat voor jou de beste is.



5. Gokken bij een onbetrouwbare bookmaker

Bookmakers zijn er tegenwoordig in overvloed. Helaas is lang niet iedere bookmaker even betrouwbaar. Zo beschikt niet iedere partij over een vergunning van de Kansspelautoriteit. Registreer jij je bij een bookmaker zonder vergunning? Dan kan dit problemen veroorzaken. Kijk daarom eens op https://www.beste-bookmakers.nl/. Hier vind je uitsluitend betrouwbare bookmakers die stuk voor stuk over een vergunning beschikken.