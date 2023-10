5 tips om deze winter geen torenhoge gasrekening te krijgen

INGEZONDEN - Met de wintermaanden in aantocht is het belangrijk om te kijken naar manieren om onze gasrekening onder controle te houden.

Het verwarmen van onze huizen kan een grote kostenpost zijn, maar met de juiste maatregelen kunnen we geld besparen en tegelijkertijd ons energieverbruik verminderen. In dit artikel zullen we vijf handige tips delen om deze winter geen torenhoge gasrekening te krijgen.

Isoleer je huis goed

Een van de meest effectieve manieren om warmteverlies te voorkomen en de energie-efficiëntie van je huis te verbeteren, is door het goed te isoleren. Controleer of er geen kieren en gaten zijn in deuren, ramen en muren. Het plaatsen van tochtstrips en het isoleren van de muren en het dak kan een aanzienlijk verschil maken in de hoeveelheid warmte die je huis verliest. Dit zal uiteindelijk resulteren in een lagere gasrekening.

Regelmatig onderhoud van je verwarmingssysteem

Een goed onderhouden verwarmingssysteem is efficiënter en zal minder energie verbruiken. Zorg ervoor dat je je verwarmingssysteem regelmatig laat controleren en onderhouden door een professional. Schone filters, goed afgestelde thermostaten en goed functionerende radiatoren zijn cruciaal om de warmte gelijkmatig te verspreiden en energieverspilling te voorkomen. Door je verwarmingssysteem in topconditie te houden, kun je aanzienlijk besparen op je gasrekening.

Gebruik een programmeerbare thermostaat

Een programmeerbare thermostaat kan je helpen om het energieverbruik te verminderen, vooral wanneer je niet thuis bent. Met een programmeerbare thermostaat kun je de temperatuur in je huis automatisch verlagen wanneer je niet aanwezig bent en deze weer verhogen voordat je thuiskomt. Op deze manier verspil je geen energie door het continu verwarmen van een leeg huis. Door het gebruik van een programmeerbare thermostaat kun je gemakkelijk controle krijgen over je energieverbruik en uiteindelijk je gasrekening verlagen. Daarnaast helpt het ook om eens in de zoveel tijd de energie vergelijken om te kijken of je huidige energieleverancier nog steeds de beste is voor jouw situatie.

Kleed je warm aan

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar door jezelf warm aan te kleden kun je de verwarming lager zetten en zo energie besparen. Trek een extra laag kleding aan, draag warme sokken en wikkel jezelf in een comfortabele deken. Hierdoor kun je de temperatuur in huis een paar graden lager houden zonder dat je het koud krijgt. Het kan even wennen zijn, maar het zal je gasrekening zeker ten goede komen.

Maak gebruik van natuurlijke warmtebronnen

Maak optimaal gebruik van natuurlijke warmtebronnen, zoals zonlicht. Houd overdag de gordijnen open om zo veel mogelijk zonlicht binnen te laten. Dit kan helpen om je huis op te warmen zonder de verwarming te gebruiken. Daarnaast kan het gebruik van een houtkachel of open haard ook een efficiënte manier zijn om je huis te verwarmen in plaats van gebruik te maken van het gas. Zorg er wel voor dat de rookkanalen schoon zijn en dat je verantwoordelijk bent met het stoken van hout.