5 tips die van pas komen bij het kopen van wandelschoenen

In dat geval is het belangrijk dat je het juiste schoeisel koopt. Daarom dragen mensen die veel wandelen vaak speciale wandelschoenen. Probleem is alleen dat niet iedereen fan is van deze schoenen. Gelukkig is het niet noodzakelijk om wandelschoenen te dragen tijdens het wandelen. Tegenwoordig kun je namelijk ook sneakers kopen waarop je prima een flink aantal kilometers te voet af kunt leggen. Ben je op zoek naar geschikte schoenen om mee te wandelen, maar weet je niet welke je moet kopen? De onderstaande 5 tips komen ongetwijfeld van pas.



1. Kijk naar de zool van de schoen

De zool is één van de belangrijkste aandachtspunten bij het kopen van wandelschoenen. De ene schoen heeft namelijk een stugge zool, terwijl de andere schoen juist een soepele zool heeft. Wandelschoenen met een soepele zool zijn vooral geschikt als je regelmatig kortere wandelingen maakt over verharde paden. Wandel je regelmatig door bergachtig gebied of over onverharde paden? Dan geniet een schoen met een stugge en stevige zool de voorkeur. Je kunt ook schoenen met een balanspunt kopen. Dit punt zit in het midden van de zool en zorgt voor een juiste lichaamshouding. De kans op lichamelijke klachten na een wandeling is hierdoor een stuk kleiner.



2. Kies de juiste hoogte

Naast de zool raden wij je ook aan naar de hoogte van wandelschoenen te kijken. We doelen in dit geval voornamelijk op het achterste gedeelte van de schoen. Sommige wandelschoenen vallen namelijk net onder jouw enkel, maar er zijn ook schoenen die boven jouw enkel zitten. Als je altijd lage schoenen draagt, gaat jouw voorkeur mogelijk ook uit naar lage wandelschoenen. Wandel je voornamelijk over vlakke, verharde wegen? Dan is dit een uitstekende schoen. Voor een oneffen terrein is een lage wandelschoen niet altijd de beste keuze. Waarom niet? Omdat jouw enkels hier behoorlijk op de proef worden gesteld. Een hoge wandelschoen is in dat geval beter. Zo’n schoen ondersteunt jouw enkels namelijk.



3. Waterdichtheid

Als je regelmatig een flink stuk wandelt, is de kans aanwezig dat er een regenbui over trekt. Gelukkig kun jij je hier prima tegen kleden. Zo kun je bijvoorbeeld een regenpak meenemen. Zo’n pak zorgt ervoor dat jouw kleding grotendeels droog blijft. Helaas beschermt een regenpak jouw schoenen niet. Wil je nieuwe wandelschoenen kopen? Kijk dan óf en in welke mate de schoenen waterdicht zijn. Sommige mensen denken dat alle wandelschoenen waterdicht zijn, maar dat is niet het geval. Bepaalde schoenen houden zelfs amper water tegen. Als je deze schoenen koopt, is de kans op natte voeten een stuk groter. Met waterdichte wandelschoenen hoef jij hier niet bang voor te zijn.



4. Laat je voeten opmeten

Wandelschoenen draag je vaak een flink aantal uur. Daarom is het belangrijk dat de schoenen prettig zitten. Zorg er daarom voor dat je jouw maat weet voordat je wandelschoenen koopt. Dit lijkt een open deur, maar veel mensen kopen schoenen in de verkeerde maat. Gevolg hiervan is dat je tijdens een wandeling snel last krijgt van jouw voeten. Reden genoeg om schoenen in de juiste maat te kopen. Twijfel je welke maat je hebt? Laat jouw voeten dan eerst opmeten voordat je tot aankoop overgaat. Op deze manier weet je namelijk wat de beste maat wandelschoenen is.



5. Pas schoenen altijd aan

Vroeger gingen veel mensen nog naar de winkel als zij wandelschoenen nodig hadden, maar vandaag de dag worden ze vaak online gekocht. Online wandelschoenen kopen is hartstikke makkelijk, maar er kleeft ook en nadeel aan. Je kunt de schoenen namelijk niet aanpassen voordat je ze koopt. Toch is dit geen reden om jouw schoenen niet online te kopen. Je kunt ze namelijk aanpassen als ze geleverd zijn. Als de schoenen te groot of te klein zijn, kun je ze vaak kosteloos terugsturen.