5 mogelijkheden om jouw woning buitenom te personaliseren

INGEZONDEN - Voor bezoek, bezorgers of postbodes is het handig dat jou woning is voorzien van een huisnummer.

Maar het kan ook praktisch zijn om je container te voorzien van je eigen huisnummer. Hieronder vind je een vijftal mogelijkheden om jou woning te personaliseren.

Waterpoort container sticker

Is jou container ook wel eens plotseling verdwenen nadat de vuilniswagen is geweest? De buurman of buurvrouw heeft waarschijnlijk per ongeluk jou container meegenomen. Dat is nu verleden tijd! Maak je kliko herkenbaar met de Waterpoort containersticker. Je kunt de Waterpoort container sticker voorzien van je eigen huisnummer. De stickers zijn eenvoudig aan te brengen, zijn weersbestendig en gaan jarenlang mee. Zo weet je zeker dat niet iemand anders er met jou container vandoor gaat. Heb je liever een ander ontwerp dan de Waterpoort dan vind je hier een uitgebreid assortiment aan leuke kliko stickers.

Huisnummer

Wil je graag je woning voorzien van een huisnummer? Handig voor bezorgers en visite. Dan is een huisnummer sticker een voordelige en mooie optie. Je kunt deze eenvoudig samenstellen in een eigen lettertype en kleur naar wens. Zo kan je je huisnummer voorzien in een uitstraling die past bij jou huis. Je plakt de sticker binnen 3 minuutjes op en zo is jou woning weer voor iedereen vindbaar.

Voordeur naam sticker

Wil jij ook graag je voordeur voorzien van je familienaam? Ook dan kan eenvoudig met weersbestendige voordeurstickers. Ook deze stickers kun je geheel naar eigen wens maken. Ga je voor alleen de achternaam of vind je het juist leuk om ook alle voornamen te tonen of je voordeur?

Deurstickers

Wil je ook je binnendeuren of andere buitendeuren voorzien van stickers? Zo is elke ruimte gelijk duidelijk aangegeven. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken voor je badkamer, rommelhokje, washok, garage of toilet. Maar je kan je kinderkamers ook voorzien van leuke naamstickers op de deur. Erg leuk voor je kinderen en je vrolijkt je woning er gelijk mee op.

Brievenbus

Zeker voor de postbodes is een huisnummer op je brievenbus geen overbodige luxe. Ook jou brievenbus kan je eenvoudig voorzien van een huisnummer doormiddel van een brievenbus huisnummer sticker. Zo ben je zeker dat de juiste post bij jou door de brievenbus valt.