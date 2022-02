5 februari Dag van de Elfstedentocht

BOLSWARD-Zaterdag 5 februari vindt tussen 14.00 en 17.00 uur de derde Dag van de Elfstedentocht plaats in Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward. Deze is live te volgen via www.detiid.nl Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân opent de bijeenkomst, Wiebe Wieling zal spreken als voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Journalist Roeland Stekelenburg toont onbekend filmmateriaal van schaatslegende Willem Augustin tijdens de Elfstedentocht van 1997. Het Fries Film en Audio Archief presenteert enkele nieuwe en bijzondere vondsten.

Verleden en toekomst

Dagvoorzitter Sippy Tigchelaar gaat in gesprek met Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling. Welke herinneringen heeft hij zelf aan de Elfstedentocht? En hoe zit hij de toekomst van de Tocht der Tochten als die dan al een kwarteeuw niet meer is gereden? Roelof Stekelenburg toont filmbeelden van de Elfstedentocht van 1997, die hij zelf schaatste als medewerker van het tv-programma NOVA. Hij volgde toen Willem Augustin, die al in 1941 zijn eerste Elfstedentocht reed. Precies 25 jaar later wordt dit unieke materiaal opnieuw vertoond.

Nieuw ontdekte filmbeelden

Het Fries Film & Audio Archief presenteert een compilatie van nieuw ontdekte filmbeelden van de Elfstedentocht. De beelden zijn vorig jaar opgedoken en inmiddels digitaal beschikbaar. Het gaat om beelden van de tochten van 1954, 1956 en 1963. Bijzonder zijn de kleurenbeelden die J.D. de Jong in 1954 van de tocht maakte. Het zijn voor zover nu bekend de oudste kleurenbeelden van de Elfstedentocht. Ook de filmbeelden van 1963 zijn interessant. Zo zien we enkele kleurenflitsen van koploper Reinier Paping en zijn achtervolgers die de Hel van het Noorden bedwingen, en een schimmenspel in zwart-wit van schaatsers in de namiddag die in de buurt van Franeker meer klunen dan schaatsen over het slechte ijs. Er zijn ook beelden van toerschaatsers die na zonsondergang moesten opgeven en naar het station van Franeker lopen. De compilatie van deze nieuw ontdekte filmbeelden van de Elfstedentocht beleeft zaterdagmiddag zijn première.

Podcast

Op 18 januari, de dag dat het exact 59 jaar geleden was dat de barre Elfstedentocht van 1963 werd geschaatst, heeft MijnOerverhaal in opdracht van Tresoar een podcast gemaakt met Wim Hartung. De opname vond plaats in het legendarische café Moarkswâl in Aldtsjerk. Als 17-jarige scholier stapte Wim Hartung op 18 januari 1963 in Harlingen op het ijs en schaatste de “hel van het noorden” - de laatste 80 kilometer van de Elfstedentocht. Tijdens die tocht ontmoette hij George Schweigmann. Samen vervolgden ze de route. Nog voor middernacht bereikten zij, samen met nog twee andere schaatsers, de finish op de Grote Wielen vlak buiten Leeuwarden. Het café in Aldtsjerk speelt een belangrijke rol in het verhaal van Hartung en afgelopen januari was hij na 59 jaar voor het eerst weer terug in dat café. De podcast over het bijzondere verhaal van Wim Hartung is binnenkort te beluisteren via de websites van Tresoar, MijnOerverhaal en diverse podcast-apps.

Cultureel en historisch belang

Met de Dag van de Elfstedentocht wordt de aandacht gevestigd op het culturele en historische belang van het schaatsevenement, dat bestaat uit herinneringen, verhalen en historische objecten. De Elfstedentocht behoort tot ons nationale sporterfgoed. De organisatie is in handen van, Tresoar, het Fries Film en Audio Archief, het Fries Scheepvaart Museum, het gemeentearchief Súdwest-Fryslân en de sporthistorici Marnix Koolhaas en Jurryt van de Vooren. Op 15 januari 2020 was in Sneek de eerste editie, vol lezingen en exposities. Vanwege corona vond de tweede Dag van de Elfstedentocht online plaats via de hashtag #11DAG21.