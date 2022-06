5 dingen die je moet weten voordat je XRP koopt

Hoewel de cryptocurrency XRP wordt genoemd, gebruiken sommige mensen "XRP" en "Ripple" door elkaar. Met een sterke use case en spraakmakende financiële partnerschappen heeft XRP voldoende ruimte om te groeien. Maar er zijn ook enkele obstakels die het kunnen tegenhouden. Voordat je XRP kopen van plan bent, zijn er verschillende dingen die je erover moet weten. Hierdoor zul je geen spijt krijgen van je cryptocurrency-investering!

Transacties zijn snel en goedkoop

De twee grootste voordelen van XRP zijn de snelheid en lage kosten van elke transactie. Een standaard transactie op Ripple kost 0.00001 XRP. Dat is een fractie van een cent tegen de huidige XRP-prijs van minder dan 1 euro. De gemiddelde transactietijd is vijf seconden. Over het algemeen is XRP dan ook een zeer efficiënte manier om geld over te maken. Bij Polygon coin kopen zul je namelijk niet kunnen genieten van deze voordelen.

Het is ontworpen voor financiële instellingen

Bij het investeren in crypto is een van de belangrijkste dingen om naar te kijken het doel van een munt. Velen schieten op dit gebied tekort, omdat ze geen bepaald doel hebben of niets anders doen dan tientallen andere munten. XRP is uniek omdat het bedoeld is voor financiële instellingen en betalingsdiensten, in tegenstelling tot andere cryptocurrencies die op consumenten zijn gericht. Door XRP te gebruiken, kunnen banken en andere financiële bedrijven geld overmaken zonder dat ze vooraf rekeningen in andere landen hoeven te storten of forse wisselkoerskosten hoeven te betalen.

Het heeft veel partnerschappen

Honderden financiële bedrijven in meer dan 40 landen hebben zich aangemeld om Ripple te gebruiken. Hier zijn een paar voorbeelden:

American Express

Bank of Amerika

Banco Santander

TransferGo

Xendpay

Het heeft echter nog een lange weg te gaan om zijn grootste concurrent te pakken te krijgen. Om de zaken in perspectief te plaatsen, SWIFT heeft meer dan 11.000 partners vergeleken met Ripple met meer dan 300. Maar SWIFT bestaat ook al sinds de jaren 70. Ripple werd gelanceerd in 2012, dus de resultaten tot nu toe zijn bemoedigend.

Doel is verbeteren van internationale geldtransfers

Ripple heeft zichzelf dus gepositioneerd als een concurrent van SWIFT, het systeem dat de meeste financiële instellingen gebruiken voor internationale geldoverdrachten. Het biedt een wereldwijd betalingsnetwerk genaamd RippleNet om grensoverschrijdende transacties te vergemakkelijken. Financiële instellingen die RippleNet gebruiken, hebben de mogelijkheid om XRP te gebruiken voor hun geldoverdrachten. De meeste partners van Ripple vermijden echter het gebruik van XRP omdat het vluchtig is.

Hoogtepunt werd behaald in 2018

Heel wat cryptocurrencies hebben hun eerdere hoogtepunten in 2021 gebroken, maar XRP is een uitzondering. Het hoogtepunt was in januari 2018, toen het kortstondig een prijs van $ 3,84 bereikte. XRP heeft de rest van de ups en downs van de cryptomarkt tot op zekere hoogte gevolgd en de prijs is op het moment van schrijven $ 0,40.