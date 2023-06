5,2 miljoen euro extra voor betaalbare woningen in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Sneller en meer betaalbare woningen bouwen. Dat is de ambitie van Súdwest-Fryslân. De toezegging van het Rijk voor 2,6 miljoen euro subsidie is een enorme stimulans voor de gemeente. Voorwaarde voor de subsidie is dat Súdwest-Fryslân zelf het bedrag verdubbeld. Daarmee investeert de gemeente in totaal zo’n 5,2 miljoen euro in de bouw van betaalbare woningen.

“Dit is een enorme oppepper voor ons. Ook in Súdwest-Fryslân is veel behoefte aan betaalbare woningen. Deze woningbouwimpuls maakt dat wij aan de slag kunnen om deze woningen voor diverse doelgroepen te bouwen,” laat wethouder Michel Rietman weten.

Woningbouwimpuls maatwerk voor plattelandsgemeente Súdwest-Fryslân

Eind maart diende de gemeente, na aansporing van minister Hugo de Jonge, de subsidieaanvraag in. Voorwaarde voor deze Woningbouwimpuls is dat een bouwproject een minimale grootte van 500 woningen moet hebben. Maar tijdens zijn bezoek gaf de minister aan dat ook een plattelandsgemeente als Súdwest-Fryslân recht heeft op financiële ondersteuning voor woningbouw. Daarom is gewerkt aan een aangepast voorstel waar meerdere woningbouwprojecten onder één noemer zijn ingediend.

“Zo’n voorwaarde maakt dat je creatief moet zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Want net als in de rest van Nederland zijn de bouwkosten hier onverminderd hoog. En ook hier is behoefte aan betaalbare woningen om met name starters de woningmarkt op te helpen. Ik ben dan ook heel blij dat deze subsidieaanvraag is toegewezen”, laat Michel Rietman, wethouder Wonen, weten.

Woonregio Súdwest-Fryslân

Onder de Woonregio Súdwest-Fryslân, waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend, vallen de woningbouwprojecten in de deelgebieden Workum-Zuid, Woudsend-It Skar, Scharnegoutum-Noord, Boazum, Sneek-Harinxmaland en Bolsward-Oost. Voor elk van deze deelgebieden lopen al projecten.

Gemeentelijke bijdrage 2,6 miljoen voorwaarde voor subsidie

Met het positieve nieuws uit Den Haag doet de gemeente nu een beroep op de gemeenteraad. Voorwaarde van de subsidie is namelijk dat de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt om het financiële tekort op het project aan te vullen. De gemeenteraad moet besluiten over het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van maximaal 2,6 miljoen euro.